Altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL? Gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları CANLI (11 Ekim 2019)

Piyasalar için haftanın son işlem günü gelirken altın fiyatları düşüş içerisinde. Öyle ki, bu sarı metalin durumu ülkemiz özelinde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları son dakika sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli yatırım eksenli yapılıyor. Tam bu noktada, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Ekim ortası itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 11 Ekim 2019 Cuma gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?



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UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, gelecek hafta yürürlüğe girecek ABD'nin Çin ürünlerine getirdiği ek gümrük tarifelerinin, bugün Washington'da başlayacak müzakerelerin ilk bölümünde görüşüleceği ve ertelenmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceği beklentilerinin küresel risk iştahını artırdığını ifade etti.

Artan risk iştahına paralel altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin gözlemlenebileceğini ifade eden analistler, ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.