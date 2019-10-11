‘Hedefimiz dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmak’

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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "İleriye Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirelen "UTİKAD Zirve 2019"un açılışında konuştu. Turkish Cargo'nun son 3 yılda yüzde 80 büyüdüğünü belirten Aycı, "24 uçaklık hava kargo filomuzla 86 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan havayolu şirketi unvanını aldık. Hava kargoda dünyada 13'üncülükten 7'nciliğe yükseldik. Hedefimiz önce ilk 5'e sonra, ilk 3'e girmek. Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz" dedi. İlker Aycı, Suriye meselesinin bölgesel tehdit olmaktan çıktığını belirterek şunları kaydetti: Ülkeler birbirlerini, farklı görüşte olduğu zaman ekonomik ambargolarla tehdit etmemeli. Bu anlamıyla da Suriye krizinin bağımsızlık ve güvenlik meselemiz olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. İnşallah kahraman ordumuz kahramanca işler yaparak görevi tamamlayacak."