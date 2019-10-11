Küresel rekabete açılan yeni kapı

BUGÜN NELER OLDU

İş Bankası'nın Silikon Vadisi'ndeki inovasyon merkezi Maxitech ve ABD'li danışman firma US Market Access Center işbirliği ile yürütülen yurtdışı programının ilk ayağı, Türkiye'de gerçekleştirildi. Workup'ın 5. dönem girişimleri ve önceki dönem mezunlarına USMAC'in alanında uzman mentorlarından üç gün boyunca ABD'de etkin satış, sunum ve iş geliştirme teknikleri konusunda eğitim ve mentorluk verildi. Eğitimin sonunda programın ABD'de yürütülecek bölümüne katılacak 3 girişim seçildi. Seçilen girişimler Agrovisio, PCI Checklist ve Holonext; uluslararası pazarlara açılma hedefi ile kendi alanlarıyla ilgili iş geliştirebilecekleri global şirketler ve yatırımcılarla buluşmak üzere ekim sonunda San Francisco'ya gidecek.Girişimlerin Türkiye'de yarattıkları değere ek olarak uluslararası pazarlara açılmalarını destekleyen program, seçilen 3 girişimin kendi dikeyinde iş geliştirebileceği kişiselleştirilmiş bir yurtdışı programını hayata geçirerek, programın global vizyonunu bir kez daha vurgulamış oldu.2017'nin mayıs ayından bu yana Kolektif House bünyesinde yürütülen Workup Girişimcilik Programı'na kabul edilen girişimlere, 6 ay süre ile ofis ve mentorluğun yanı sıra yatırım ve iş geliştirme konularında işbirliği desteği sunuluyor. Bugüne kadar 67 girişimin seçildiği ve ilk 4 dönemde toplam 40 mezunun verildiği Workup'ın aralıkta sona erecek 5. dönemi 10 girişim ile devam ediyor. Agrovisio, geliştirdiği yapay zekâ temelli tarım teknolojisi sayesinde uydu görüntülerini kullanarak toprağı, ürünü ve iklimi takip ediyor, tarım alanlarının güncel durumu ile ilgili analizler sunuyor.PCI Checklist, kart verisi işleyen, depolayan ve taşıyan işletmeler için zorunlu bir sertifikasyon olan PCI-DSS yetkilendirmesinin gerçek zamanlı süreç denetimini gerçekleştiriyor. Holonext ise, artırılmış gerçeklik deneyimlerinin kolayca tasarlanabilme ve farklı platformlardan görüntülenebilmelerine yardımcı oluyor.