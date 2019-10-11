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Ocak ? 2020 Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak?

Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili geri sayım başladı. Türkiye’de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zam görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Asgari ücrete yapılacak zam miktarında en önemli etkenlerden bir tanesi de enflasyon rakamları olacak. 2018 yılında net maaş 1.603 lirayken, yüzde 26 oranında gerçekleşen zam miktarı ile birlikte, 2020 liraya yükselmişti. Peki, bu yıl asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 11.10.2019 15:48
Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2020 yılında Asgari ücrete yapılacak zam miktarı, vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya başladı. Bilindiği üzere yapılacak maaş artışındaki en önemli etkenlerden bir tanesi enflasyon rakamları oluyor. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarının baz alınacağı ? Konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık. Peki, asgari ücret zam pazarlıkları ne zaman başlayacak? 2020 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm gelişmelere bu başlık altından ulaşabilir. Tahmin edilen miktarı öğrenebilirsiniz…

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Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak?
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