Cari fazlada tarihi rekor

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılki kur saldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme süreci ile ekonomide, uluslararası finans kuruluşlarının "etkileyici" kelimesi ile tanımladığı bir performansa imza atan Türkiye, cari fazlada rekor kırmaya devam ediyor.Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre, temmuzda 1.1 milyar dolar olan cari fazla, ağustosta 2.6 milyar doları geçti. Geçen yılın ilk 8 ayında 31.1 milyar dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde 1 milyar dolar fazlaya döndü. Ağustos sonu itibarıyla yıllık cari fazla 5 milyar 97 milyon dolarla tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.Cari açığın milli gelire oranı da yüzde 0.7 ile en düşük seviyeye geriledi. Yıllık cari açık geçen yılın mayıs döneminde 57.9 milyar dolara kadar yükselirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Eylül 2018'de kamuoyuna açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) sonrasında başlayan ekonomideki yeniden dengelenme süreci ile beraber cari açıkta gerileme etkisini gösterdi.Bu kapsamda alınan tedbirlerle dış ticaret açığında daralma görülürken, ihracatın ithalatı karşılama oranında da artış yaşandı.Yıllık cari açık 12 ay boyunca (Haziran 2018-Mayıs 2019) kademeli olarak azalarak 57.9 milyar dolardan 1.2 milyar dolara geriledi. Son üç dönemdir de yıllık bazda cari fazla görülüyor. Bu yılın haziran, temmuz ve ağustos dönemlerinde sırasıyla 1.2, 4.5 ve 5.1 milyar dolarlık cari fazla verildi. Böylece ağustostaki 5.1 milyar dolar, Merkez Bankası'nın yayımladığı veri seti dönemi dikkate alındığında en yüksek yıllık cari fazla olarak kayıtlara geçti. Analistler, cari fazlanın eylülde 5.5 milyar dolara ulaşabileceği görüşünde.Hazine ve Maliye Bakanlığı, yerli ve milli üretimi destekleyerek stratejik alanlarda dış ticaret açığını aşağı çekmek için mayıs ayında İVME (İleri, Verimli, milli Endüstri) Finansman Paketi'ni uygulamaya almıştı.Program kapsamında tahsis edilen kredi limiti 5 Ağustos'taki 5.2 milyar liralık rakama göre, 30 Eylül itibarıyla yüzde 83 artarak 9.5 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kullandırım tutarı da yüzde 94 artarak 1.7 milyar liradan 3.3 milyara ulaştı.Son iki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 7.5 puan indiren Merkez Bankası, bankaların likidite ihtiyaçlarını karşılamak için reeskont işlemleri faiz oranlarında da 125 baz puanlık indirim gerçekleştirdi. Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak olan iskonto faiz oranını yıllık yüzde 17.25'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 18.25 olarak belirledi. Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor. Temmuzdaki rekordan sonra, yeni bir rekorla ağustosta yıllık 5.1 milyar dolar cari fazla verdik. İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.Merkez Bankası verilerine göre altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası geçen yılın ağustos ayına göre 1 milyar 83 milyon dolar artarak 5 milyar 649 milyon dolara ulaştı. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, geçen aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 4 milyar 59 milyon dolara çıktı. Ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 825 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Yurtdışında yerleşik kişilerin Türkiye'deki doğrudan yatırımları yılın ilk 8 ayında, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 4.3 milyar dolara ulaştı.