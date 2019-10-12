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Gelir vergisinde üst limit yükseltiliyor

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Gelir vergisinde üst limit yükseltiliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi adeletinin sağlanması ve "çok kazanandan çok, az kanandan az" vergi alınması için yeni bir vergi reformu için çalışmalarını hızlandırdı. Gelir vergisinin üst limitinde artış öngören taslağa göre, 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında gelir vergisi oranı yüzde 40'a çıkarılacak.
1 milyon liranın üstünde ise bu oran yüzde 45'e yükseltilecek. Mevcut uygulamada 18 bin liraya kadar yüzde 15, 18-40 bin arası yüzde 20, 40-98 bin arası yüzde 27, 98 bin TL üstü için ise oran yüzde 35 olarak uygulanıyor.
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