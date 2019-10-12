İhracatçıya 6 ayda 500 milyon euro kredi

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ING Bank ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında yapılan işbirliğiyle 6 ayda ihracatçıya 500 milyon euro kredi kullandırıldı. Toplamda ise 1 milyar euroluk kredi ihracatçıyı bekliyor.40 ilde 5 bin 300 firma ile görüştüklerini belirten ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, "İhracatçıların çalışanlarına yüzde 1.19 ile ihtiyaç kredisi sağlayacağız" dedi. Abay, ikinci paketle ihracatçılara kullandıracakları euro ihracat kredisi sabit faiz oranlarını 12 ay vade yüzde 2.50, 24 ay vadede 2.75, 36 ay vadede 2.95, rotatif faiz oranını ise euroda yüzde 1.85 olarak belirlediklerini anlattı. Abay, TİM işbirliğiyle kullandırdıkları en düşük kredinin 15 bin, en yükseğinin ise 9 milyon euro olduğunu ifade ederek, "Kullandırdığımız kredilerde en çok tercih edilen vade yüzde 59 ile 12 ay iken, ortalama vademiz ise 19 ay olmuş" dedi. Paket kapsamında, ihracatçılara, fuar katılım bedellerini ING kredi kartlarıyla ING POS'larında 12 taksitte avantajlı ödeme imkânı da sunuluyor.