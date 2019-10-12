İkinci el telefon alışverişiyle hem ekonomi hem doğa kazanacak

Turkcell teknolojide olduğu gibi sürdürülebilirlik konusunda da yeni hizmetler sunmaya devam ediyor. Konuyla ilgili basın mensuplarıyla bir araya gelen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal bireysel müşteri tarafında sunulan yeni hizmetler ve uygulamalarla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda paylaşılan uygulamalardan bir tanesi de yenilenmiş ikinci el telefonların satışa sunulması oldu. Hayata geçirilen yeni proje ile hem kullanılmış cihazları Turkcell'in internet sitesi üzerinden satmak mümkün hale geliyor hem de yetkili teknik servis testinden geçirilip orijinal parçalarla yenilenmiş ürünler bir yıl garantili olarak alınabiliyor. Bu sayede seçkin cihazlara ekonomik seçeneklerle ulaşmak mümkün hale geldiği gibi, ikinci el pazarındaki değişken standartlardan kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliği de azaltılıyor.

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kayıt dışı ekonominin önüne geçilirken, yenilenmiş cihaz tercih eden müşterilere yasal olarak güvenli bir alışveriş platformu sunuluyor. Kullanılmış cihazlar atıl şekilde durmak yerine bu şekilde ekonomiye kazandırılıyor. Aynı zamanda sıfır cihaz talepleri azalacağı için cari açığa sebep olan ithalat oranındaki azalma sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Bu yeni uygulama ülke ekonomisine olduğu kadar çevreye de olumlu katkı sağlıyor. Elektronik atıkları azaltmaya yönelik bu hamle, Turkcell'in sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda bir adım olarak dikkat çekiyor.

KADRİ ÖZDAL: "ÇEVRE DUYARLILIĞI BİLİNCİNİ ARTIRDIĞIMIZ PROJELERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Çevreye karşı sorumluluğu ve etki alanlarını tüm iş süreçlerinde değerlendiren bir şirket olduklarını vurgulayan Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, yenilikçi uygulamalarla operasyonlarını yürütmeye devam ettiklerini söyledi. Özdal şöyle konuştu: "Lider bir dijital operatör ve Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olmamız sebebiyle, özellikle cep telefonu kullanımlarının tüm süreç ve alanlarında varlığımızı sürdürüyoruz. Pazar araştırmalarına göre son bir yıl içinde ikinci el cep telefonu alma eğilimi yüzde 7'den yüzde 11'e çıktı.

Bu nedenle yenilikçi yaklaşımlarımıza bir hizmet daha ekledik. Artık Turkcell online mağazamızdan ikinci el telefon alım ve satım işlemleri gerçekleştireceğiz. Teknolojik değişimlere ve trendlere ayak uydurmak için tüketiciler sıklıkla telefonlarını yeniliyorlar. Birleşmiş Milletler Küresel E-atık İzleme Raporu'nun verilerine göre ortalama bir akıllı telefon iki yıl kullanılıyor ve ardından yenisi ile değiştiriliyor. Bunun da etkisiyle, dünyada günde yaklaşık 100 bin ton elektronik atık oluşuyor. Cep telefonlarının yeniden kullanılması doğal kaynakları koruma ve elbette enerji tasarrufu anlamında çevreyi korumaya yardımcı oluyor.

Türkiye'de bir kişinin yıllık elektronik atık oranı 7.9 kilogram. Toplamda bir yılda ülkemizde 600 bin ton elektronik atık oluşuyor. Eğer ülkemizdeki elektronik atıkların tamamı geri dönüştürülebilseydi 800 milyon euro'dan fazla gelir elde edilirdi. Dünya Ekonomik Forumu 'Elektronikte Yeni Bir Dairesel Vizyon' raporuna göre, küresel elektronik atık üretiminin yıllık değeri 62 milyar dolar. Elektronik atıkların büyük kısmını cep telefonları oluşturuyor. Biz bu yeni uygulamamız ile bu oranı azaltmayı hedefliyoruz. Tekrar kullanılabilir materyallerin katı atık depolama sahalarından uzak tutulmasına katkı sağlayacağız.

"ÇEVRE DUYARLILIĞI BİLİNCİNİ ARTIRIYOR"

Bu sayede hem çevre duyarlılığı bilincini artırıyor hem de müşterilerimizin her fiyat aralığından seçkin cihazlara ulaşmasına da imkan vermiş oluyoruz. Aynı zamanda kayıt dışı cep telefonu satışında bir fark yaratacağız. Böylece devletin bu alandaki vergi kaybını da azaltmış olacağız. Müşterilerimiz, ülkemiz ve içinde yaşadığımız dünya için tüm hassasiyetimizle hizmet sunmayı sürdüreceğiz."

İkinci el cihazını satmak isteyen tüm operatör müşterileri; turkcell.com.tr üzerinden online formu doldurarak bu işlemi yapabilecek. Teklifi kabul ettikleri takdirde, cihazları gelip alınacak ve ücreti hesaplarına nakit olarak yatırılacak. Cihaz satışı gerçekleştirenler ayrıca dönemsel olarak, farklı seçeneklerde sunulan hediye çeklerine sahip olacaklar.

TURKCELL.COM.TR YENİLENDİ

Turkcell' in web sitesinin de yenilendiğini aktaran Kadri Özdal "Deneyimlerin farklılaştığı, teknolojinin geliştiği ve alışkanlıkların değiştiği bu dönemde müşterilerimizi dinleyip onların tercihlerini ön planda tutarak www.turkcell.com.tr'nin yeni yüzünü müşterilerimiz ile buluşturduk. Merkezinde müşterilerimizin olduğu tasarımla artık www.turkcell.com.tr üzerinden alışveriş yapabilmek daha hızlı, daha akıllı ve daha kullanışlı" dedi. Özdal ziyaretçi sayısına ilişkin bilgiler de verdi:

AYLIK SİPARİŞ ADEDİ 20 BİNİ GEÇTİ

Günlük ziyaretçi adedimiz 1 milyonu, aylık sipariş adedimiz de 20 bini geçmiş durumda. Öğrendikçe müşterilerimizi daha çok tanıyan, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan internet sitemizde, binlerce teknolojik ürün arasından istediklerini bulabilmeleri için koyulan akıllı arama butonu da artık mevcut. Üstelik hızlı alışveriş seçeneği ile daha önceden kredi kartını ve adresini kaydetmiş müşterilerimiz 30 saniyede satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca www.turkcell.com.tr üzerinden alışveriş yapan müşterilerimiz internete özel avantajlı teklif ve cihaz kampanyalarımız ile de buluşuyorlar."

İNTERNETTEN SEÇ, MAĞAZADAN AL

Turkcell ayrıca; turkcell.com.tr'den verilen siparişleri 1360 mağazasından teslim etmeye başladı. Mağazadan teslimat yöntemi ile online alışveriş yapma alışkanlıklarına farklı bir boyut katan Turkcell, müşterilerine turkcell.com.tr üzerinden rezerve ettiği ürüne yaygın mağaza ağı ile istediği zaman hızlı bir şekilde erişmesine imkan veriyor. İnternet sitesinden sipariş edilen ürünler, il ve ilçe seçimi yaparak, istenilen Turkcell mağazasından teslim alınabilecek. "Tıkla Gel Al" seçeneği ile, online alışveriş sonrası müşterilerine kargo beklemeden, dijital mağazalarında eşsiz deneyim ve sertifikalı çalışanları ile servis alma deneyimini de sunmuş olacak.

Çeyrek asırdır kullanıcı odaklı vizyonuyla hizmet veren Turkcell, yıl boyu özel perakende kampanyalarıyla da abonelerine pek çok fırsat sunuyor. Bayilere gelen müşterilerin belli saatlerde kampanyalı cihazlara tanımlanan avantajlı teklifleri karekod uygulaması kullanarak bulup indirim kazandıkları "Fırsat Avı", müşterilere uygun ve cazip teklifler sunan "Sarı Günler" gibi pek çok kampanya modeli bulunuyor.

"ATIK TELEFON KUTULARI" GELİYOR

Teknolojik atıklar konusunda da Turkcell yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. 'Atık Telefon Kutuları' projesi ile artık kullanılmayacak durumdaki telefonlar kutularda toplanarak, doğaya saygılı bir şekilde geri dönüştürülebilecek.

5 BİN AĞAÇ, 150 BİN TON SU KAYBI ENGELLENDİ

Turkcell, 2017'de başlattığı; çevreye ve ekonomiye katkı sunan Güvenli Dijital İmza teknolojisi ile yeni bir döneme geçmişti. Evraklı işlemlerin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde dijital olarak tamamlanmasını sağlayan bu yeni teknolojinin uygulanması ile iş ortaklarına kağıt, toner ve kurye masraflarından 14 milyon TL tasarruf sağladı. Satış sonrası kontrol, saklama gibi hizmetler de eklenince 35 milyon TL'lik bir ekonomik fayda oluşturmanın yanı sıra 5 bin ağacın kesilmesi ve 150 bin ton su kaybı engellendi.

2019 yılında hayata geçirilen Çevreci Fatura aboneliği sayesinde de basılı gönderim giderleri azaltılarak, faturalama bütçesinde yıllık 7.5 milyon TL tasarruf sağlandı.