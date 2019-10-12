Operasyon turisti durdurmadı

Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla terör örgütlerine karşı Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı başarılı bir şekilde devam ettirirken turizmdeki istikrarlı yükselişini de sürdürüyor. Yurtdışındaki tanıtım çalışmalarında Türkiye'nin terör örgütlerine karşı haklı mücadelesini uzun yıllarca anlatan turizmciler, bu konuda emeklerinin de meyvesini topluyor.

ORDUMUZUN ARKASINDAYIZ

Siyasi söylemlerde Türkiye aleyhinde farklılık oluşsa da dünya kamuoyunda Türkiye'nin operasyon amacının anlaşıldığını vurgulayan sektör oyuncuları, Bu kapsamda Barış Pınarı Harekatı'nın sektör açısından negatif bir etkisinin görülmediğini, herhangi bir rezervasyon iptalinin yaşanmadığını ve turist akışının sürdüğünü aktarıyor. Turizmciler, "Operasyon dünya kamuoyunda büyük ses getirdi. Önümüzdeki dönem için bir miktar durağanlık olabilir ancak biz bunu göğüsleriz. Devletimizin ve ordumuzun arkasındayız" diyor.

DÜNYA KAMUOYU HAKLI BULUYOR

İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, Barış Pınarı Harekatı'nı sadece kendi sınır güvenliğimiz için değil dünya güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu operasyon tamamlandığında hem güvenlik hem de mülteci sorunu çözülecek. Türkiye bu sorumluluğu tek başına üstlendi ve başarıyla yürütüyor. Türkiye'nin üstlendiği bu rol ile itibarımız daha da güçlenecek. Siyasi söylemler farklı olsa da dünya kamuoyu bunun farkında. Gerek muhatabımız olan yabancı turizmciler gerekse yurtdışından gelen turistler bu operasyondaki haklılığımıza vurgu yapıyor" dedi. Turizmde en önemli konulardan birinin güvenlik olduğunu belirten Korkmaz, bu operasyonla güvenlik sorununa kökten çözüm getirileceğine inandıklarını aktardı. Operasyon nedeniyle turizm açısından olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını, turist akışının sürdüğünü anlatan Korkmaz, "Ancak olası bir aksi durumda da biz devletimizin ve ordumuzun arkasındayız" diye konuştu.

OLUMSUZ ETKİSİ GÖRÜLMEDİ

İstanbul'da iki otelleriyle hizmet veren Four Seasons Hotels'in Genel Müdürü Nihat Yücel, operasyonun sektöre herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını belirterek, "Uzun zamandır Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' mesajı veriyordu. Bu harekatın yapılacağı belliydi. Ayrıca yurtdışında da operasyonun haklı gerekçeleri uzun yıllar anlatıldı. Rezervasyon akışının kesintisiz sürmesinde bu çalışmaların etkisi olduğunu düşünüyorum" dedi.

DURGUNLUĞU GÖĞÜSLERİZ

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı ve Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Türkiye'nin haklı olduğu bu harekatın turizmciler olarak arkasındayız" mesajı verdi. Operasyonun başlamasının ardından rezervasyon akışında bir miktar durgunluk yaşandığını anlatan Kavaloğlu, "Bu durgunluk bir süre devam edebilir ancak hiç sorun değil, biz bunu turizmciler olarak göğüsleriz" dedi. Şu an için herhangi bir rezervasyon iptali almadıklarını anlatan Kavaloğlu, bölgede sezonu uzadığını belirterek, "Ekim ortasında kapanması gereken oteller kasım sonuna kadar açık. Kasım dolulukları ise yüzde 70'lerde" şeklinde konuştu.

GÜNEYDOĞU OTELLERİ YÜZDE 100 DOLU

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, bölgede otellerin yüzde 100 dolu olduğunu söyledi. "Operasyon nedeniyle hiç iptal almadık hatta akış da sürüyor" diyen Güngör, şöyle devam etti: "Önceki gün Nusaybin'e atılan füze nedeniyle bazı acentelerde tedirginlik oluştu bizi aradılar. Biz de Mardin merkezde hiçbir sıkıntı olmadığını, şehir merkezinde askeri aracın dahi bulunmadığını anlattık. Onlarla sürekli irtibat halindeyiz. Sezon kasım sonunda bitiyor. O dönem için rezervasyonlarımız var ve en küçük bir iptal almadık. Her durumda devletimiz ve ordumuzun arkasındayız."