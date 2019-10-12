Sıfır Atık envanteri çıkarılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Esenler Belediyesi işbirliğiyle İstanbul'da "Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongresi" düzenlendi. Konuşmasına Barış Pınarı Harekâtı sırasında şehit düşen askerler ve sivillere rahmet dileyerek başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ülke çapında toplanan atık miktarıyla ilgili envanter oluşturulması için Sıfır Atık Bilgi Sistemi devreye girdi. Bugüne kadar 22 bin 913 kurum ve kuruluş bu sisteme entegre oldu. Herkes bu sisteme gönüllü olarak katılabilir" diye konuştu.2020'nin ilk yarısında tüm kamu kurumlarının sisteme entegre edileceğini söyleyen Erdoğan, "İkinci yarıda ise, 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerler, sıfır atık yönetim sistemine dahil edilmiş olacak" dedi. Sıfır atık hareketi için bugüne kadar yaklaşık 950 bin kişiye eğitim verildiğini anlatan Emine Erdoğan, şöyle konuştu: "1 Ocak 2019 itibarıyla plastik poşetlerin ücretli olması poşet tüketimini yüzde 78 azalttı. 2021'de üzerinde çalıştığımız depozito uygulaması ise geri dönüşümde bizi hayli ileriye taşıyacak." Haziranda başlatılan Sıfır Atık Mavi'yle 122 bin 193 metreküp deniz çöpü toplandığını hatırlatan Erdoğan, Japonya'nın Kamikatsu kasabası örneğini verdi. Erdoğan, buranın dünyanın sıfır atık kasabası olduğunu söyledi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Sıfır Atık Projesi'yle yıllık 20 milyar lira tasarruf edileceğini, 100 bin kişiye de istihdam sağlanmış olacağını söyledi. Kurum, "Sıfır Atık Projesi'nin içerisinde iklim değişikliğiyle ilgili Millet Bahçeleri, plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi, depozito uygulaması da var. 2021'de şehir meydanlarında depozito uygulamasına geçilecek. Vatandaşlarımız geri dönüştürülecek atıklarını buraya getirecekler. Depozito makinelerinden belki bilet, belki Halk Ekmek'ten ekmek alacaklar. Ya da telefonlarına kontör yükleyecekler. Bu sayede Sıfır Atık Projesi'ni yaygınlaştıracağız" dedi.