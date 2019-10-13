Roketsan’da yerlilik oranı yüzde 90’da

TÜRKIYE'NİN Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonlarının ardından Barış Pınarı Harekâtı'nda da kullandığı füze ve top sistemlerinin tamamı yüzde 90 yerli olarak üretiliyor. Batılı devletlerin kendi kamuoyuna dönük olarak aldığı silah ambargosunun Türkiye tarafından karşılığı bulunmazken, bunun en somut göstergesi ise Bora'dan SOM'a kadar birçok füze sistemini yazılım, donanım ve malzeme de dahil olmak üzere yerli olarak üreten Roketsan oldu.





YERLİ FÜZELER

Bin 600'ü mühendis olmak üzere 3 bin personelin çalıştığı Roketsan'da yerlilik oranı yüzde 90'ların üzerine çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu mühimmatı ve silah sistemlerini üreten Roketsan, üretim fazlasını da dünyanın her yerine satıyor. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar, geçen yıl 2.5 milyar lira olarak gerçekleşen cironun yüzde 7.5'ini de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine harcadıklarını söyledi. Roketsan'ın Türkiye'nin savunma sanayisinde 1988'den beri faaliyet gösterdiğini söyleyen Genel Müdür Selçuk Yaşar, "Roketsan, üretimde yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranına ulaştı" dedi. Yüzde 10'luk kısımda ise bazı elektronik komponentlerin alındığını belirten Yaşar, "Bu ürünleri Türk mühendisleri geliştiriyor. 3 bin personelimiz var. Bunun bin 600'ü mühendis. Bin 600'ün bini ise Ar-Ge'de çalışıyor" diye konuştu. Öz kaynaklarla birçok yeni ürün üzerine çalıştıklarını söyleyen Selçuk Yaşar, "Sürekli yeni ürünler geliştiriyoruz. Bunlar arasında menzili 280 kilometreyi bulan Bora Füzesi en sonuncusu. Hassas vurma gücüne sahip. Ayrıca İHA'larda kullanılan ürünler var. Karadan karaya topçu sistemleri, havadan yere 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip SOM gibi füze sistemlerimiz yerli üretim. En son olarak da gemiden gemiye atılan Atmaca Deniz Füzesi'ni ürettik" ifadelerini kullandı.

KG FİYATI 2 BİN DOLAR

Şirketin geçen yıl cirosunun 2.5 milyar lira olduğunu ve bu yıl rakamı yüzde 20 artırmayı hedeflediklerini söyleyen Yaşar, cironun en az yüzde 25'ini ise ihracattan sağlamayı planladıklarının altını çizdi. Yaşar, şöyle devam etti: "Roketsan'ın ürettiği lazer güdümlü hassas vuruş yapma kabiliyetine sahip Cirit Füzesi'nin ihracat kilogram fiyatı 2 bin dolar. 4 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu, savunma sanayindeki katma değerin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor."