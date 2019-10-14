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? 15 Ekim Gram tam yarım ve fiyatları burada!

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilikten doğrudan etkilenen altın, son dönem de artış gösteriyor. Hem ’deki yatırımcılar hem de dünya piyasasındaki yatırımcılar altını şu noktada döviz kurlarından daha güvenli bir yatırım aracı olarak görüyorlar. Peki, oldu? Sabah.com.tr olarak son dakika değişimlerini, gelişmelerini ve 15 Ekim gram tam yarım ve fiyatlarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 15.10.2019 07:54
Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Ekim Gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları burada!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Döviz kurları ile doğru orantılı bir şekilde artış ve düşüş gösteren altın, son dönemde yaşanan hareketlilikten etkilenmeye devam ediyor. Dünya piyasasında güvenilirlik bakımından kurların önüne geçen altın bugün ne kadar oldu? Haberimizden anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatları detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte 15 Ekim 2019 altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 15 EKİM

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 12 Ekim 2019 Cuma gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Ekim Gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları burada!
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