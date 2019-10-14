Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Ekim Gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları burada!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Döviz kurları ile doğru orantılı bir şekilde artış ve düşüş gösteren altın, son dönemde yaşanan hareketlilikten etkilenmeye devam ediyor. Dünya piyasasında güvenilirlik bakımından kurların önüne geçen altın bugün ne kadar oldu? Haberimizden anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatları detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte 15 Ekim 2019 altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 15 EKİM

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