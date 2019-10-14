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? Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak?

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Türkiye’de milyonlarca çalışan Ocak ayını iple çekiyor. Özellikle yapılacak maaş artış tutarı belli olmadan önce asgari ücret görüşmeleri yapılacak. Bilindiği üzere asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL’ydi. 2019 yılına giriş yaparken, %26,05 oranında zam miktarı gelmiş ve Asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL oldu. Peki, 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.10.2019 12:34
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak?

? Ocak ayına yaklaşmamız ile birlikte pek çok vatandaş asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Bilindiği üzere yapılacak maaş artışındaki en önemli etkenlerden bir tanesi enflasyon rakamları oluyor. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarının baz alınacağı ne kadar olacak? Konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK? ASGARİ ÜCRET ZAMMI…

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylara bu başlık altından ulaşabilir, gelişmeleri takip edebilirsiniz…

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Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak?
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