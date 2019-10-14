Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ocak ayına yaklaşmamız ile birlikte pek çok vatandaş asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Bilindiği üzere yapılacak maaş artışındaki en önemli etkenlerden bir tanesi enflasyon rakamları oluyor. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarının baz alınacağı asgari ücret zammı ne kadar olacak? Konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK? ASGARİ ÜCRET ZAMMI…

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylara bu başlık altından ulaşabilir, gelişmeleri takip edebilirsiniz…