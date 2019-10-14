Elektriğin yüzde 30’u HES, JES ve RES’lerden

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin HES (Hidroelektrik santrali) JES (Jeotermal enerji santrali) ve RES (Rüzgar Enerji Santrali) varlığı hakkında bilgi verdi. Türkiye genelinde son 5 yılda 215 HES, 90 RES ve 46 JES'in faaliyete geçmesiyle elektrik üretiminin yüzde 30'u HES, JES ve RES'lerden sağlandı.Türkiye'nin halen hidroelektrik enerji santrali, jeotermal enerji santrali ve rüzgar enerjisi santrali varlığı hakkında sayısal bilgiler veren Bakan Dönmez, son 5 yılda işletmeye alınan HES, JES ve RES'lerin sayısı ve üretim kapasitesi hakkında da bilgiler verdi. Türkiye genelinde son 5 yılda 215 HES'in işletmeye alındığını belirten Dönmez, önümüzdeki süreçte 216 HES yapımının daha planlandığını söyledi.Dönmez, Türkiye'nin 2018 yılında elektrik enerjisi tüketiminin 303.3 milyar KWh olarak gerçekleştiğine dikkat çekerken 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle ise HES'lerin 28.424 MW, RES'lerin 7.228 MW ve JES'lerin de 1.336 MW üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Bakan Dönmez'in verdiği bilgilere göre 2018 yılında Türkiye'nin elektrik enerjisi üretiminin yüzde 19.8'i HES, yüzde 6.6'sı RES ve yüzde 2.5'i de JES'lerden sağlandı.