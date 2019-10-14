Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > KİT'lerde en yüksek ödenek TCDD'ye

'lerde en yüksek ödenek 'ye

Kamu İktisadi Teşebbüsleri () arasında en yüksek ödenek teklif tavanı, 2020 için 8 milyar 452 milyon 258 bin lira ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları () Genel Müdürlüğüne verildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 11:39

Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) kapsamında, yatırım programı hazırlıklarında KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lere 2020-2022 dönemi yatırım programında, gelecek yıl için 24 milyar 316 milyon 672 bin lira, 2021 için 26 milyar 336 milyon 286 bin lira, 2022 için de 28 milyar 298 milyon 538 bin lira ödenek teklif tavanları belirlendi.

Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 35'i TCDD'ye ayrıldı. Kuruma 2020 için 8 milyar 452 milyon 258 bin lira, 2021 için 9 milyar 154 milyon 257 bin lira, 2022 yılı için de 9 milyar 836 milyon 318 bin lira bütçe ayrıldı.

- En düşük ödenek TÜDEMSAŞ'a

Önümüzdeki yılın ödenek teklif tavanlarına bakıldığında TCDD'yi 5 milyar lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 4 milyar lira ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) takip etti.

KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı ise 4 milyon lira olarak Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'ye (TÜDEMSAŞ) ayrıldı.

- Tarımsal faaliyet gösteren KİT'lerin ödenek tavanları

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için 2020'de öngörülen ödenek 7 milyon 350 bin lira iken 2021'de bu rakam 7 milyon 960 bin liraya, 2022'de da 8 milyon 554 bin liraya çıkarıldı.

Et ve Süt Kurumu için ise gelecek yıl 66 milyon lira olan teklif tavanı, 2021 yılı için 71 milyon 482 bin lira, 2022'de ise 76 milyon 808 bin liraya yükseltildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2020 için 36 milyon 125 bin lira, 2021 yılı için 39 milyon 126 bin lira ödenek tavanı belirlenirken, 2022 yılı için bu rakam 42 milyon 41 bin lira oldu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için öngörülen 160 milyon liralık ödenek teklif tavanı da 2021'de 173 milyon 289 bin liraya, 2022'de de 186 milyon 200 bin lira olarak belirlendi.

KİT'lerin 2020-2022 dönemi ödenek teklif tavanları (bin TL) şöyle:

Kurumlar

2020

2021

2022

BOTAŞ

5.000.000

5.415.273

5.818.752

Çay İşletmeleri

7.350

7.960

8.554

Devlet Malzeme Ofisi

32.134

34.803

37.396

DHMİ

587.260

636.035

683.424

EÜAŞ

1.193.968

1.293.133

1.389.481

Et ve Süt Kurumu

66.000

71.482

76.808

Eti Maden İşletmeleri

550.000

595.680

640.063

Kıyı Emniyeti

110.000

119.136

128.013

MKEK

175.000

189.535

203.656

T.Taşkömürü Kurumu

143.840

155.787

167.394

Tarım İşletmeleri

160.000

173.289

186.200

TCDD

8.452.258

9.154.257

9.836.318

TCDD Taşımacılık

600.000

649.833

698.250

TEDAŞ

500.000

541.527

581.875

TEİAŞ

4.000.000

4.332.218

4.655.001

Temsan

19.936

21.592

23.201

TKİ

96.150

104.136

111.895

Toprak Mahsulleri Ofisi

36.125

39.126

42.041

TPAO

2.534.882

2.745.416

2.949.970

TÜDEMSAŞ

4.000

4.332

4.655

TÜLOMSAŞ

 8.000 8.664 9.310

TÜVASAŞ

 39.769 43.072 46.281

Toplam

24.316.672

26.336.286

28.298.538

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KİT'lerde en yüksek ödenek TCDD'ye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN