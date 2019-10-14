Korn Ferry üç liderlik geliştirme şirketini satın alıyor

Dünyanın önde gelen insan kaynakları ve danışmanlık şirketi Korn Ferry, üç liderlik geliştirme şirketini devraldığını duyurdu. Satış performansını ve müşteri deneyimini dönüştürme konusunda uzmanlaşmış Miller Heiman Group, öncü liderlik gelişimi sunan Achieve Forum ve kurumsal ve proje yönetimi eğitimi veren Strategy Execution'ıKasım itibariyla devralma sürecini tamamlayacak olan Korn Ferry, insan kaynakları ve yönetimi konularında uçtan uca sunduğu çözümlerini geliştirmeye devam ediyor.

Korn Ferry CEO'su Gary Burnison, "Korn Ferry'nin liderlik geliştirme konusunda uzman üç şirketi devralmak için kesin bir anlaşmaya vardığımızdan dolayı heyecan duyuyorum . Satınalma süreci tamamlandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya'da bu şirketlerden gelen 400'den fazla yeni meslektaşımızla birlikte çalışacağız. Bu hamle Korn Ferry'nin geniş ve özgürlükçü fikri mülkiyet içeriğini daha da genişletecek. Ayrıca dijital platformlarımızı da güçlendireceğiz" dedi.

Kasım ayında 50. yılını kutlayacak olan Korn Ferry, özellikle son 10 yılda büyük atılımlar yaparak şirketin bünyesini geliştirdi. 4 yıl önce Hay Group satın almasını başarıyla tamamlayan Korn Ferry, operasyonlarında ve yetenek avcılığında lider bir konuma geldi.