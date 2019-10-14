Savunma sanayisinde altın çağ

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, Kalkınma Planı'nda, altın çağını yaşayan savunma sanayisini öncelikli gelişme alanı olarak belirledi. Türkiye, beş yılda Altay Tankı'nın envantere kazandırılmasına, savunma sanayi okullarının açılmasından İHA sayısının artırılmasına kadar tarihi adımlara sahne olacak.Milli teknolojiler ve yerli imkânlarla ürünlerin teknik özelliklerinin giderek geliştirildiği ileri versiyonları oluşturulacak. Farklı harekât ihtiyaçlarına ve görev alanlarına hitap edebilecek ürün ailesine sahip olma yaklaşımı benimsenecek. Dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek projeler hayata geçirilecek. Altay tankı, yerli hava savunma sistemleri, deniz platformları envantere kazandırılacak. Envanterdeki insansız hava aracı (İHA) sayısı artırılacak.Geçen yıl 6.7 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayisi cirosu 26.9 milyar dolara, 2 milyar dolarlık ihracat 10.2 milyar dolara çıkarılacak. Aynı dönemde savunma sanayindeki istihdam sayısı 45 binden 80 bine, yerlilik oranı ise yüzde 65'ten 2023'te yüzde 75'e çıkarılacak. Savunma sanayisine yönelik okullar açılacak. Nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapısı güçlendirilecek. Firmalara eğitim, danışmanlık ve rehberlik destekleri odaklı mali yardım sağlanacak.