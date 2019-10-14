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Türk havacılık sanayisi ürünleri 'de sergilenecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ () ’de 15-20 Ekim'de gerçekleştirilecek Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı’nda ilk kez ürünlerini sergileyecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 12:01
Türk havacılık sanayisi ürünleri Güney Kore'de sergilenecek

TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, fuarda, özellikle Gökbey ve T129 ATAK helikopterlerinin yoğun ilgi görmesinin beklendiği kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Bugün dünyada savunma sanayi alanında adından söz ettiren TUSAŞ olarak ilk kez yüksek teknolojilerin bulunduğu Seul'de ürünlerimizi sergilemiş olacağız. Kore'de bulunmamız, teknoloji alışverişi açısından da önemli bir fırsatın kapılarını aralayacak." ifadesini kullandı.

TUSAŞ'ın tüm ürünleriyle fuara damga vurmasını beklediklerini belirten Kotil, Güney Kore ile ikili bağların geliştirilmesi için önemli bir fırsat olacağına da dikkati çekti.

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Türk havacılık sanayisi ürünleri Güney Kore'de sergilenecek
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