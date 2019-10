Yoğurda jelatin köfteye domuz eti

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önceki gün açıkladığı 618 firmaya ait bin 211 parti üründe taklit ve tağşiş listesinin yankıları sürerken, ürünlerde kullanılan usulsüzlükler dehşete düşürüyor. Süt ve ürünlerinde jelatin ve küf kullanımını önleyen ilaç etken maddesi, et ve şarküteri ürünlerinde tek tırnaklı (at, eşek, domuz, katır) eti, sakatad ve baş eti, tereyağında ayçicek yağı, baharatta boya, toz Antep fıstığında yer fıstığı, balda fruktoz ve glikoz şurubu, çikolata ve içeceklerde cinsel gücü artırıcı, çay ve kahve ürünlerinde ise obezite tedavisinde kullanılan ilaç etken maddelerinin kullanımı tüketiciyi çileden çıkardı. Büyükşehirler dışında Anadolu'nun birçok ilinde faaliyet gösteren kasap ve restoranlarda da köfte, lahmacun, pide, sucuk gibi ürünlerde kanatlı, tek tırnaklı, domuz eti ile baş eti, sakatad gibi karışımlar tespit edildi.İnsan sağlığını hiçe sayan usulsüzlüklerle ilgili TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Sedat Kuru, listede yer alan bazı firmaların defalarca listeye girdiğini ve cezayı ödeyip yine aynı hilelerle üretim yapmaya devam ettiğini söyledi. 1 milyon lira ciro yapan bir işletme için 10 bin liralık bir cezanın bir şey ifade etmediğini dile getiren Kuru, "Listeye her defasında giren firmalara kesilecek ceza üretimin durdurulması olmalı. Bakanlığın henüz aramadığı hileler var. Bunlara bakılsa daha pek çok firmayı listede görürüz" dedi. Kuru'nun altını çizdiği hilelerden bazıları şöyle: Bitki çaylarında yaprakları benzer ama daha ucuz ürünlerin yaprak kök ve saplarını gerçek ürüne karıştırmak, etteki protein oranını kıvam artırıcı liflerle yükseltip et oranını düşürmek, yoğurda ucuz su tutucular ekleyip maliyeti kısmak.Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı ise, sıvı yağlarda, et ve et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde hileli ürün üretimlerinde korkunç artışlar gördüklerini belirterek, piyasada tüketicinin ciddi bir tehlike altında olduğunu söyledi. Özellikle çocukların ve gençlerin tehlikede olduğunu belirten Vargı, "Bu ilaçlı çikolatayı, gazozu bilmeden tüketen çocukların kalp krizi geçirme riski var. Tüketicilerin sağlığını hiçe sayan bu firmalara para cezası yerine hapis cezası verilmeli" ifadelerini kullandı. Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, ekonomik kazanç için yapılan kasıtlı hilelerin çoğunlukla çok bilinmeyen firmalar arasından çıktığını bu yüzden tüketicinin bildiği yerden ve bilinen markalardan alışveriş yapması gerektiğini söyledi.Açıklanan listede 24'ü alkolsüz içecek, 17'si kahve ve bitki çayı, 31'i çikolata, 7'si enerji içeceği, biri pekmez ve 57'si bitkisel karışımlı macun olmak üzere 137 üründe cinsel gücü arttıran ancak bir yandan da kalp krizi riskini artıran ilaç içeriği tespit edildi. 300 firma zeytinyağı ve ayçiçek yağına ucuz yağları karıştırırken, 414 firma kırmızı ette, tavuk gibi başka hayvanların etini, sucuk ve kavurma gibi ürünlerde ise 44 firma at ve eşek etini kullanmış. 6 firma et döner ve köfteye domuz eti, 6 firma soya katmış. 28 firma bala glikoz şurubu katarken, 6 firma gıda boyalı baharat, 2 şirket de gıda boyalı biber salçası satmış.