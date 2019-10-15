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15 Ekim Salı güncel ne kadar oldu? Cumhuriyet ve fiyatları ne kadar?

Özellikle dolardaki yükselme sonrası hakkındaki son dakika gelişmeleri büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Son dönemre ve fiyatları ne kadar? araştırması en çok takip edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. 15 Ekim Salı günü, 282.21 TL'den alınan gram altın 282,25 TL'den satılıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde en güncel ve detayları anlık altın fiyatlarını bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 09:42
15 Ekim Salı güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Ülkemizde en yaygın birikim aracı olan altın, kültürümüzün önemli bir yapı taşıdır. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Düğünlerde gelin ve damada altın hediye etmek, birikim açısından dolar ve euro değil de altın tercih etmek sosyal hayatın sonucudur. Haftanın ikinci iş günü 15 Ekim Salı gram ve çeyrek ne kadar oldu? Tüm bu soruların cevapları ve ayrıntılı değişimler haberimizde...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son dönemde fiyatlarının artmasından sonra fiyatlarına olan talep de arttı. Gram altın 282.79 TL'den alınırken 282.90 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 455.10 TL'den alınan çeyrek altın 465.41 TL'den satılıyor. Çeyrek altın ülkemizde bir numaralı birikim aracıdır, yastık altı altınlarının çoğu da çeyrek altındır.

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15 Ekim Salı güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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