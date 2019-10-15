15 Ekim Salı güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Ülkemizde en yaygın birikim aracı olan altın, kültürümüzün önemli bir yapı taşıdır. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Düğünlerde gelin ve damada altın hediye etmek, birikim açısından dolar ve euro değil de altın tercih etmek sosyal hayatın sonucudur. Haftanın ikinci iş günü 15 Ekim Salı gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Tüm bu soruların cevapları ve ayrıntılı değişimler haberimizde...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra gram altın fiyatlarına olan talep de arttı. Gram altın 282.79 TL'den alınırken 282.90 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 455.10 TL'den alınan çeyrek altın 465.41 TL'den satılıyor. Çeyrek altın ülkemizde bir numaralı birikim aracıdır, yastık altı altınlarının çoğu da çeyrek altındır.