Avdagiç: Dizilerimizi global marka yapmalıyız

BUGÜN NELER OLDU

Dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün en prestijli fuarı MIPCOM, Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını ziyaretçilere açtı. 17 Ekim'de açık kalacak fuarda, mobil telefonlara uygun içerikten, 248 inç büyüklüğünde 8K ekrana uygun filmlere kadar geniş bir yelpazede dizi film, belgesel gibi yapımlarla yarışma formatları yer alıyor. 110 ülkeden 13 bin 800 kişinin katılması beklenen MIPCOM 2019'un bu yılki milli katılım organizasyonu üstlenen İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dizi-film yapımcılarının ihracatta iyi bir başarı elde ettiklerini belirtti. Avdagiç, şunları söyledi: "Artık onları global marka olmaya yönlendirmeliyiz. Bu potansiyelleri var. Dizilerdeki başarımızı, global marka olarak taçlandıralım. Çünkü sektör yaklaşık 300 milyon dolar ihracatla ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. 156 ülkeye ulaşan Türk dizileri sayesinde ülkemizin kültürel ve turistik alanları tanıtılıyor, gastronomi turizmi canlanıyor. Dizilerde buzlama yaparak, global düzeyde öne çıkabilecek sektörlerimizi de bir bakıma dondurmuş oluyoruz. Hem de dizi ve sinema sektörümüzü önemli bir kaynaktan mahrum bırakmış oluyoruz." Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, 2011'den beri katıldıkları fuarın küresel içerik endüstrisini şekillendiren bir platform olduğuna dikkat çekti.