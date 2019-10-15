Dolar kuru bugün ne kadar? 15 Ekim Canlı dolar ve Euro alış satış fiyatı burada!

Dolar fiyatları ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde çizdiği inişli çıkışlı grafik ile yatırımcılara güven vermeyen kurun gideceği nokta vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem Türkiye hem dünya piyasasında yatırımcıların ortak paydada buluştukları fikirlerden bir tanesi de dolar ve euronun şu noktada yatırım amacı olarak çok güvenilir olmadığı yönünde. Yatırımcılar bu dönemde haklarını altından yana kullanıyorlar. Peki, dolar bugün ne kadar oldu? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte 15 Ekim canlı dolar ve Euro alış satış fiyatı
Dolar ve Euro fiyatlarına ilişkin canlı kur oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilir, anlık değişimleri gözlemleyebilirsiniz…
İşte konuyla ilgili detaylar;
DOLAR BUGÜN NE KADAR?
Alış: 5.9144
Satış: 5.9191
EURO BUGÜN NE KADAR?
Alış: 6.5264
Satış: 6.5313
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