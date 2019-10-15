Dolar kuru bugün ne kadar? 15 Ekim Canlı dolar ve Euro alış satış fiyatı burada!

Dolar fiyatları ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde çizdiği inişli çıkışlı grafik ile yatırımcılara güven vermeyen kurun gideceği nokta vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem Türkiye hem dünya piyasasında yatırımcıların ortak paydada buluştukları fikirlerden bir tanesi de dolar ve euronun şu noktada yatırım amacı olarak çok güvenilir olmadığı yönünde. Yatırımcılar bu dönemde haklarını altından yana kullanıyorlar. Peki, dolar bugün ne kadar oldu? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte 15 Ekim canlı dolar ve Euro alış satış fiyatı

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 15 EKİM CANLI DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

Dolar ve Euro fiyatlarına ilişkin canlı kur oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilir, anlık değişimleri gözlemleyebilirsiniz…

İşte konuyla ilgili detaylar;

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Alış: 5.9144

Satış: 5.9191

EURO BUGÜN NE KADAR?

Alış: 6.5264

Satış: 6.5313

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