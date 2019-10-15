Rafta promosyon dönemi

BUGÜN NELER OLDU

Sepet ortalaması düşen gıda markaları, müşteriyi çekmek için promosyona yüklendi. Gıda Perakendecileri Derneği'nin 6. Ortak Gelişim Kongresi'nde sektör oyuncuları promosyonun vazgeçilmez hale geldiğini ve uzun bir süre önemini koruyacağını belirttiler. Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, tüketicide fiyat farkındalığının ciddi oranda arttığını, 10 tüketiciden 9'unun bütün promosyonları takip ettiğini söyledi. Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre tüketicinin promosyon duyarlılığı yüzde 80'i aştı, marka sadakati ise düştü. A101 CEO'su Erhan Bostan, "Müşteriye uygun fiyata ürün sunuyorsanız satışınız artıyor" dedi.CarrefourSa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ise geçen yıldan bugüne yüzde 30 olan promosyonlu satış oranının yüzde 45'lere ulaştığını, sattıkları iki üründen birinin promosyonlu olduğu bilgisini verdi. BİM'in CEO'su Galip Aykaç ise tedarik zincirlerinden gelen fiyat dalgalanmalarını tüketiciye minimum düzeyde yansıtmak için sektör olarak kaynaklarını zorladıklarını belirtti. Gerektiğinde kârdan vazgeçtiklerini söyleyen Aykaç, "Daima tüketicimizin tarafındayız" şeklinde konuştu. Tavuk Dünyası'nın CEO'su Volkan Mumcu ise "Hızlı büyüyoruz" değerlendirmesini yaptı.Ücretli poşet uygulamasında ikinci aşamaya geçiliyor. Halen 25 kuruş olan poşet fiyatı, yılbaşı itibarıyla 40 ya da 50 kuruşa çıkaracak. Bu yolla poşet kullanımının daha da azaltılması öngörülüyor.