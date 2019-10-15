Son dakika: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

Kredi faiz oranlarında son durum nedir? Vatandaşlar bankaların konut - taşıt ve ihtiyaç kredileri kampanyalarını yakından takip ederek kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşma çabasında. Ev - otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek ve diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler günaşırı en güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki yeni oranlar nasıl? Vatandaşlar hangi seçeneğe yönelmeli?

İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, TEB, QNB Finansbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99



