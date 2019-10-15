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: Güncel ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - faiz oranları!

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez'in politika faizi indirimleriyle başlayan ve kamu bankaları ile ilerleyen indirim furyası sürecine daha sonra özel bankalar da katılmış ve ihtiyaç - taşıt - konut kredisinde çok önemli düşüşler yaşanmıştı. Uzmanlar özellikle kredi taleplerinin rekor seviyede artmasına bağlı olarak bankaların bu süreci devam ettireceğini belirtiyor. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar da sonbahar mevsiminin ortalarına gelinmesiyle birlikte araştırmalarını sıkılaştırarak 'kredi faiz oranları ne kadar' sorusunun yanıtını ve en güncel kredi faiz oranları bilgilerine ulaşmak istiyor. Peki Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Vakıfbank, Yapıkredi ve diğer bankaların kredi faiz oranlarında son durum nedir? İşte güncel tablo!

Giriş Tarihi: 15.10.2019 10:54
Son dakika: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

Kredi faiz oranlarında son durum nedir? Vatandaşlar bankaların konut - taşıt ve ihtiyaç kredileri kampanyalarını yakından takip ederek kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşma çabasında. Ev - otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek ve diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler günaşırı en güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki yeni oranlar nasıl? Vatandaşlar hangi seçeneğe yönelmeli?

İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, TEB, QNB Finansbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.25
: 1.25
: 0.99


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Son dakika: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!
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