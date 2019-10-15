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Taşıt kredisi kampanyası devam ediyor! Taşıt kredisi kampanyasına Grubu da dahil oldu

, ve 'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na Grubu da dahil oldu. Geçtiğimiz günlerde taşıt kredisi için faizler düşürülmüştü. Ayrıca otomotiv sektörüne hareketlilik getirmesi hedeflenen kampanya, 31 Aralık'a kadar sürecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 09:55
Taşıt kredisi kampanyası devam ediyor! Taşıt kredisi kampanyasına GAZ Grubu da dahil oldu

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 26 Eylül'de duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel iş birlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman sağlayan kampanya kapsamında son olarak GAZ Grubu ile iş birliğine gidilirken, grubun Türkiye'de ürettiği Gazelle marka hafif ticari araçlar anlaşma kapsamına girdi.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Böylece anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota; ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes ve GAZ oldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın otomotiv firmalarıyla yaptığı anlaşma ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürülmüştü.

Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmişti.

Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 36-60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0,49-0,69 bandına düşürülmüştü. Otomotiv sektörüne hareketlilik getirmesi hedeflenen kampanya, 31 Aralık'a kadar sürecek.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;

Araç Tipi (0 km)

Kredi Tutarı

Vade (Ay)

Faiz Oranı (Aylık)

Binek Araçlar

50.000-120.000

18-36

%0,49-%0,69

Ticari Araçlar

72.000-500.000

36-60

%0.49-%0.69

*Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilecektir.

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ

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Taşıt kredisi kampanyası devam ediyor! Taşıt kredisi kampanyasına GAZ Grubu da dahil oldu
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