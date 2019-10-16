Bütçe hedefinde sapma yok

BUGÜN NELER OLDU

Eylül ayında 17.7 milyar TL, yılın ilk 9 ayında ise 85.8 milyar TL açık veren Merkezi Yönetim Bütçesi, 30 Eylül'de açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngörülen yıllık 125 milyar TL açık hedefinden sapmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Eylülde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 artarak 63.1 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 20.5 artışla 80.8 milyar lira oldu.Ocak-eylül döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.6 yükselerek 653.8 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22.5 artarak 739.6 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bütçe açığında YEP hedefinin tutturulacağını belirten analistler, açığın milli gelire oranının da yüzde 2.9 olacağını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, YEP'i açıklarken "Bütçe açığını her halûkarda yüzde 3'ün altında tutacağız" değerlendirmesinde bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre vergi gelirleri eylülde yüzde 6.8 artarak 52.6 milyar liraya, yılın ilk 9 ayında ise yüzde 5.6 artarak 485.3 milyar TL'ye çıktı. Faiz dışı açık eylülde 5.6 milyar TL, 9 aylık dönemde ise 4.3 milyar TL olarak gerçekleşti.TÜRKIYE'DE işsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 3.1 puan artarak yüzde 13.9'a yükseldi. İşsiz sayısı 4 milyon 596 bin kişi olarak hesaplandı. Ekonomide başlayan toparlanmanın etkisiyle bu yılın ocak ayına ile karşılaştırıldığında işsizlik 0.8 puan geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı ise ocaktan sonra 1 milyon 360 bin kişi arttı.