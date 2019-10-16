Doğa Sigorta spora olan desteğini sürdürüyor

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DOĞA Sigorta'nın, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ile 2018/2019 sezonunda başlayan isim sponsorluğu 2019/2020 sezonunda da devam ediyor. Sponsorluğun devamına yönelik imzalar Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı tarafından atıldı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, "2018/2019 yılında başlayan sponsorluk çalışmamız ile kulübümüze ve basketbol takımımıza katkı sağlamaktan mutluyuz" diye belirtirken, geçen yıl takımla bir arada gerçekleşen sosyal sorumluluk çalışmalarına bu yıl çok daha geniş kapsamlı ve etkili projeler ekleyeceklerini aktardı. Futbol sponsorluğunun ülkemizde daha fazla talep görmesine rağmen, amatör branşlara destek vermenin, toplumsal bilinci geliştirmeye hizmet etmenin kurumlara ayrı bir değer kattığını belirten Kırmızı, "Günümüzde gelişebilmek ve sürdürülebilir olmak için desteğe ihtiyacı olan bu branşların başarılarını beraber yaşamanın, sponsorluğun asıl anlamına hitap ettiğini düşünüyorum" dedi.Galatasaray Spor Kulübü ile Doğa Sigorta markasının birlikte anılmasının gururunu yaşadıklarını söyleyen Kırmızı, sponsorluk anlaşması sonrasında, iki kurumun ruhunun ve yapısının ahenk içinde olduğunu sözlerine ekledi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Doğa Sigorta ile başarılı iki yıl geçirdik. Özellikle erkek basketbolda bize verdikleri desteklerden dolayı Doğa Sigorta'ya teşekkür ediyorum. Doğa Sigorta ile uzun vadede kendine yeten, geliri artan bir model oluşturmak istiyoruz" dedi.