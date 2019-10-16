Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına akreditasyon kriterleri

Helal Akreditasyon Kurumunun "Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmesi, helal akreditasyon ve helal uygunluk değerlendirme işlemlerinin yeterli ve güvenilir olarak yürütülmesini temin etmek amacıyla uyulması gereken usul, esas ve tedbirler düzenlendi.

Buna göre, gerekli akreditasyona sahip olmak isteyen helal uygunluk değerlendirme kuruluşları, Helal Akreditasyon Kurumuna başvuracak.

- HELAL AKREDİTASYON İŞLEMLERİNE ÖZEL UZMAN HAVUZU

Söz konusu kuruluşların akreditasyon alabilmesi için ilgili mevzuat ve düzenlemelere göre belirlenmiş şartlara uygunluğunu, helal akreditasyon sisteminin talep ettiği ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterleri sağlandığını yapılan denetimlerle doğrulaması şartı aranacak.

Helal akreditasyon işlemleri için kurum tarafından belirlenen yıllık akreditasyon kullanım ücretinin ve verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin ödenmesi gerekecek.

Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının helal akreditasyon işlemlerinde yararlanılmak üzere denetçi ve uzman havuzu oluşturulacak ve gerektiği hallerde helal akreditasyon süreçlerinde bu kişilerden hizmet alımı yapılacak.

Akredite edilen helal uygunluk değerlendirme kuruluşları, helal akreditasyon kapsamının belirtildiği sertifikayla birlikte, helal akreditasyon sözleşmesinde tanımlanan HAK helal akreditasyon markasını kullanmaya hak kazanacak.

- AKREDİTASYON GERİ ÇEKİLİRSE MARKA KULLANIMI SONLANDIRILACAK

Kurum, helal akreditasyon faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak ve helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla ilgili bilgi ve dokümanları hukuki gerekliliklerin ve imzalanan tanıma anlaşmalarının gerektirdiği durumlar dışında bu kuruluşların izni olmadan üçüncü şahıslara veremeyecek.

Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının helal akreditasyonuna, akreditasyonun askıya alınmasına, geri çekilmesine ve kapsamının değiştirilmesine dair bilgiler kurumun internet sitesinde yayımlanacak.

Helal akreditasyonun askıya alınması veya geri çekilmesi halinde, sertifikasının ve bu sertifikadan doğan tüm hakların kullanımı durdurulacak, akredite kuruluş statüsünü belirten reklam ve tanıtımlarla HAK helal akreditasyon markası kullanımına son verilecek.

Öte yandan, Helal Akreditasyon Kurumunun Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.