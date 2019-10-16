Hizmet ihracatçıları zirveye hazır

Ödüller, 18 ayrı kategoride Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan firma ve kuruluşlara takdim edilecek. Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı M.İlker Aycı, Ödül Töreni'nin hizmet ihracatının potansiyelini ifade eden bir platform olarak yoluna devam edeceğini belirtti.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB)'nin ev sahipliğinde düzenlenecek "HİB 2018 Yılı Hizmet İhracatı Ödül Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla Kasım ayında düzenleniyor.

Ödül töreni hakkında açıklama yapan HİB Yönetim Kurulu Başkanı M.İlker Aycı; sağlık, eğitim, turizm, eğlence ve kültür, deniz, hava, kara taşımacılığı, yazılım ve bilişim, inşaat,müşavirlik gibi pek çok alanda ihraç edilen hizmetlerin, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 23'ünü oluşturduğuna dikkat çekti. Aycı, sözlerine şöyle devam etti: "Hizmet ihracatımızın bugün 25,6 (2018 yılı) milyar dolara yakın cari fazla vermesi, bu alandaki potansiyelimizin göstergesidir. Türkiye dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisinden biriyken, hizmet ihracatında da çıtası bu olmalıdır. Stratejik sektörlerimizi belirleyerek, hükümetimizle iş birliği yaparak, hizmet ihracatçılarımızın dış pazarlara yönelik iş ve ilişki geliştirmek konusunda beklentilerine cevap vererek hızla bu büyümeyi sağlayacağız. Bugün Türkiye'nin 50 milyar dolar seviyelerine ulaşan hizmet ihracatının kısa vadede 150 milyar dolara ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz."

Ödül Töreni'nin önemine değinen Aycı, ihracatla büyüyen Türkiye ekonomisine yüksek değer sunma hedefiyle çalışan hizmet ihracatçılarının emek ve gayretlerinin onurlandırılacağı "Hizmet İhracatı Ödülleri"nin, sektörün dinamizmine yepyeni bir soluk getireceğini ifade etti. Aycı şunları söyledi:

"HİB'in Türkiye için çok önemli bir misyona sahip olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Kuruluşundan bu yana geçen bir buçuk yıllık sürede bini aşkın üyeye sahip olan; çatısı altındaki şirketlerin uluslararası pazarlarda iş ve ilişki ağlarını genişleterek; deneyim kazanmalarını hedefleyen bir kurumuz. Hizmet ihracatının gelişimi ve ülke ekonomisine sunduğu katkıyı artırma yönünde önemli bir rol üstlendik. Hali hazırda 20'ye yakın sektörü bünyesinde barındıran Birlik; oluşturduğu katma değer odaklı ekosistem ve geliştirdiği hızlı istihdam olanaklarıyla çok kısa bir sürede, Türkiye'nin hizmet ihracatı alanında güçlü bir temsilci konumuna erişmiştir."

2018 Yılı Hizmet İhracatı Ödülleri'nde 18 Kategori var

Hizmet ihracatı rakamları ile Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sunan kurum ve şirketlere, takdim edilecek ödüllerin kategorileri şöyle;

Bakım ve Onarım Hizmetleri,

Finans, Sigorta ve Diğer Mali Hizmetler,

Eğitim Hizmetleri,

Gastronomi Hizmetleri,

Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri,

İnşaat, Taahhüt ve Müteahhitlik Hizmetleri,

Turizm ve Konaklama Hizmetleri,

Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler,

Sağlık Hizmetleri,

Seyahat Acentacılığı Hizmetleri,

Telekomünikasyon Hizmetleri,

Teknik Müşavirlik ve Kontrolörlük Hizmetleri,

Yazılım ve Bilişim Hizmetleri,

Yer Hizmetleri,

Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri,

Liman İşletmeciliği Hizmetleri,

Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri,

Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri