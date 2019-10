Kamu kurumları ile yerli ve milli üreticiler bir araya geliyor

ABIES Genel Müdürü Ahmet Aslantürk, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde kamu satın alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesinin bu fuara önemli bir misyon yüklediğini söylüyor. Üreticilerin kamu ile tek başına ilişki kurmasının zorluğuna değinen Aslantürk, "Bu ihtiyacı karşılamak üzere yerli üreticilerle kamu kurumları satın alma yetkilileri KATEF'de bir araya gelecek" diye konuşuyor.

AMAÇ YERLİ VE MİLİ SANAYİYİ GELİŞTİRMEK

Özellikle son dönemde yerli ve milli sanayinin gelişmesine yönelik atılımlar ön planda. Kamu kurumu satın alma yetkilileri de daha fazla yerli üreticiyle bir araya gelmek için çalışıyor. En önemlisi, portföylerinde yerli ve milli sanayici cephesinden daha fazla kişinin olmasına özen gösteriyorlar.

Ahmet Aslantürk, bu fuarın bu anlamda önemli bir fırsat barındırdığını söylüyor. Her iki tarafın buluşması sonucunda yerli ve milli sanayinin gelişmesinin yanında cari açığın azalmasına da katkı sağlanacağına dikkat çekiyor. Aslantürk, "Her iki tarafın birbiriyle zamandan tasarruf sağlayarak ve maliyet etkin buluşması, ancak KATEF gibi fuarlarla mümkün. Bu fuar sayesinde tedarikçiler kamu tarafındaki satın alma yetkilileriyle tek bir platformda bir araya gelebilecek. Kendileriyle ilgili her türlü bilgiyi, ulaşmak istedikleri kamu yetkililerine yüz yüze aktarma şansı bulacaklar. Kamu tarafında ise belki de aylarca sürebilecek yerli tedarikçi tanıma ve araştırma süreci KATEF'le birkaç güne indirilmiş olacak."

100 MİLYAR TL'LİK DEĞER

Kamu ve yerli tedarikçinin bir araya gelmesinin makro ekonomik açıdan da büyük bir sinerji oluşturması bekleniyor. Devletin yıllık satın aldığı mal ve hizmet değerinin 100 milyar TL'nin üzerinde olması da bu savı destekliyor. Ahmet Aslantürk, "Bu çok önemli ve büyük bir rakam. Satın alma yetkililerinin de tedarikçileri tek tek aramasını beklemek mantıklı olmaz. Sonuçta her iki tarafın da vakti kıymetli… Herkesin bir arada olacağı bir yerde bulunmak büyük fırsat. Bu önemli buluşmayla ilgili her türlü detaya www.kateffuari.com'dan ulaşmak mümkün" diye konuşuyor.