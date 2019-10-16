Konuta vergi istisnası geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurtdışından getirilen dövizle yapılan konut alımları, ulusal güvenlik hizmetleri, köylere bağışlanan tesisler, belediyelerin yolcu taşımacılığında kullandığı araçlarda KDV istisnasını genişletti. Bedeli döviz olarak Türk ekonomisine getirilmek koşuluyla konut ve işyeri teslimlerinde vergi istisnası hakkı tanındı. Yabancılara ve Türkiye'de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve işyeri tesliminde KDV istisnası uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi teşvik kapsamında olacak.



HAZİNE TEBLİĞİ YÜRÜRLÜKTE

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konut ve işyeri tesliminde KDV istisnası getiren tebliği dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Tebliğle KDV istisnasının geçerli olduğu bazı uygulamalarda değişiklik yapıldı. KDV genel uygulama tebliğinde bedeli döviz olarak yurda getirilen konut ve işyeri teslimleri ile ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlerde istisna uygulamasına yeni maddeler eklendi.

Konut ve işyeri teslimlerinde alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerinin "Türkiye'ye getirilen döviz" olarak kabul edilmesine yönelik şartlar düzenlendi. Bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmek kaydıyla konut veya işyeri teslimlerinde KDV istisnası; alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.







KÖYLERE BAĞIŞLANAN TESİSLER

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşasına ilişkin istisnaların kapsamı da genişletildi.



ULUSAL GÜVENLİK KAPSAMDA

Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası bölümüne yeni hükümler eklendi. Buna göre, ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka sistemleri dâhil tarama, tanıma, takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin Ar-Ge, test faaliyeti tesislerin teslimi de bu istisna kapsamında değerlendirilecek.



BELEDİYELERE TAŞIT ALIMINDA KOLAYLIK

Buna göre, belediyeler ve il özel idareleriyle bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine istinaden alımında KDV istisnası uygulanacak.



NE YAPILMASI GEREKLİ...

Tebliğe eklenen hükümlere göre istisna uygulamasından yararlanmak için iki koşul var. Yapılacak döviz transferleri banka dekontunda alıcıya, teslime konu konut veya işyerine ilişkin bilgilere yer verilecek. Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı, teslime konu konut veya işyerine ilişkin bilgileri içeren bir muvafakatname verilmesi kaydıyla da istisna uygulamasında getirilen döviz olarak kabul edilecek. Böylece, yabancılara ve Türkiye'de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve işyeri tesliminde istisna uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak getirilmesi teşvik edilecek.







DİJİTAL PLATFORMA GELİR VERGİSİ

AK Parti'nin, bu hafta TBMM'ye sunması beklenen 'Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi ile dijital platformda ticaret de gelir vergisine tabi olacak, gelir vergisi dilimleri değişecek.

Yeni vergi paketiyle, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması hedefleniyor. Yapılacak değişiklikle gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde, gelir dilimlerine göre uygulanan yüzde 15 ila yüzde 35 arasındaki vergi oranı, kademeli olarak yüzde 45'e kadar yükseltilecek.

Birden fazla dilim yerine 500 bin liranın üzerindeki gelirlerde, vergi diliminin yüzde 40 veya 42'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Vergi paketinde ilk kez uygulanması öngörülen yeni düzenleme ile dijital ekonomi de gelir vergisine tabi tutulacak.

Bu çerçevede dijital platformların aldıkları reklamlarla emsal artışlarının vergiye tabi olması, yüksek bedelli emlaklarda verginin artırılması öngörülüyor.

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