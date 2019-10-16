Sigortacılıkta ürünler ihtıyaçla eşleşmeli

BUGÜN NELER OLDU

Sıfır araç girişinde son iki yılda ciddi oranda daralma gözlendiğini belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Yaşlanan araçlar ekonomik değerini kaybedip kasko sigortalarından uzaklaşma eğilimi gösteriyor ve bu iki etkinin ilk 6 aylık dönemde kaskoda yaşanan daralmada önemli ölçüde belirleyici olduğu anlaşılmaktadır" dedi. "Kasko branşı bir taraftan hacimsel olarak daralırken öteki taraftan reel olarak büyüyor" değerlendirmesinde bulunan Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: "2019 yılındaki reel büyümenin en önemli nedeni döviz kurundaki artışa bağlı olarak araç değerlerinin artması. Ortalama fiyat artışının etkisi ise yılın başından itibaren yıl sonuna doğru azalan bir etkiyle gitmekte. Yaklaşık olarak yazılan prim %19 artarken ortalama poliçe primi %25 seviyesinde arttı. Ortalama primdeki %25'lik artışın %20'lik kısmı sigorta bedelindeki artıştan kaynaklanmakta. Aradaki %5'lik artış da fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Ortalama dosya maliyetlerinin artmasına rağmen hasar prim oranında olumlu bir değişim gözleniyor. Bunun iki temel nedeni var. En önemli nedeni ortalama primdeki artış ve diğerini de hasar frekansındaki iyileşme olarak belirtebiliriz. Bununla birlikte ortalama hasar maliyetindeki artış oranı hemen hemen kur artışlarıyla aynı seviyede. Ortalamadaki artışın kurdaki değişime bağlanması kaçınılmaz."SEKTÖRDEKİ değişimi iyi anlamak ve alternatif ürünlerle desteklemek gerektiğinin altını çizen Yaşar, "Kısmi kasko, muafiyetli kasko uygulamalarıyla pazardaki ürün çeşitliliği artırılmalı. Bu da farklı risk seviyesindeki sigortalıların ihtiyaçlarıyla daha çok eşleşen ürünlere ulaşımına imkan sağlayacaktır. Piyasaya sunulacak ürün çeşitliliğindeki artış poliçe adetlerindeki penetrasyonu yükseltip poliçe adetlerindeki gerilemeyi düşürecektir ve böylece kaskoya olan ilginin ivmeleneceğini söyleyebiliriz" diye konuştu. Trafik sigortası ile kasko poliçelerinin birleştirilmesinin önünde hiçbir engel olmadığını ifade eden Yaşar, "Bu durumda kasko ve trafiği ayrı ayrı satmaktan elde edilen net primin düşeceği endişesi taşınmakta. Fakat poliçelerin yavaş yavaş bazı teminatlarla birleşmeye doğru gittiğini, önümüzdeki dönemde bu iki ürünün birleşip satılacağını da göreceğiz" ifadelerini kullandı. Yaşar, şirket olarak ise mutlak suretle kasko branşında büyümeye devam edeceklerini ve büyürken kârlılıktan ödün vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.