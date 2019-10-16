Taşıt kampanyasına bir firma daha katıldı

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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın 26 Eylül'de duyurduğu özel taşıt kredisi kampanyasına bir firma daha katıldı. Taşıt sahibi olmak isteyenlere uygun koşullarla finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak GAZ Grubu firması ile işbirliğine gidildi. Grubun Türkiye'de ürettiği Gazelle marka hafif ticari araçlar da anlaşma kapsamına girdi.Böylece, anlaşmalı otomotiv firması sayısı 14'e çıktı. Özel taşıt kredisinden yararlanmak isteyenlere Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota, Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ'da yüzde 0.49 ila 0.69 arasında faizle kredi imkânı sunuluyor.