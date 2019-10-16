Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin büyüme tahminini yükselten kuruluşlar arasına Uluslararası Para Fonu (IMF) da dahil oldu. Bu yıl için yüzde 2.5 daralma öngörüsünü önce 0.2 olarak revize eden kuruluş dün açıkladığı 'Güz Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda bu rakamı bir kez daha revize etti. IMF'nin raporunda beklenti yüzde 0.2 olarak açıklandı. IMF, 2020 yılı için büyüme beklentisini yüzde 2.5'ten 3'e yükseltti.IMF, global ekonomi için büyüme tahminini bir kez daha düşürdü. Nisan ayında yayınladığı raporda global GSYH'nın bu yıl yüzde 3.3 büyüyeceğini tahmin eden ve temmuzda bu beklentisini 3.2'ye indiren IMF, bugünkü raporda da büyüme 2019 tahminini yüzde 3'e çekti. IMF, 2020 yılı GSYH büyüme tahminini de yüzde 3.5'ten 3.4'e revize etti.