Vakıf Emeklilik “Cep Şube” uygulamasını yeniledi

BUGÜN NELER OLDU

2014 yılında hayata geçirdiği Cep Şube uygulamasını geliştirerek, müşteri memnuniyetini artıran Vakıf Emeklilik; Parmak izi, Face ID, 3D secure ve kişiselleştirilmiş deneyim gibi yeni hizmetler sunduğu uygulamada, müşteri iletişim merkezini aramaya gerek kalmadan tüm Cep Şube aktivasyonlarını gerçekleştirme imkânı sunuyor. Yıllık hayat, ferdi kaza sigortası ve bireysel emeklilik ürünlerini "Vakıf Emeklilik Cep Şube" ile müşterileriyle buluşturan Vakıf Emeklilik, dijital dünyanın sağladığı yenilikçi çözümleri en doğru şekilde kullanabilmek amacıyla uygulamasını müşteri beklentilerine uygun bir şekilde yeniden geliştirdi. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, uygulamadaki yenilikleri şöyle anlattı: "Vakıf Emeklilik'in, katılımcıların hayatını kolaylaştıracak ve onlara kişisel bir deneyim sağlayacak yeni Cep Şube uygulamasına eklenen parmak izi ve Face ID özellikleri sayesinde müşteri kimlik güvenliği önlemleri optimize edildi. Böylece, Cep Şube kullanıcılarının telefon numaralarının doğrulanması ve hatta değiştirilmesi mümkün hale getirildi. Yeni uygulamada şifre değiştirme işlemleri de aplikasyona dahil edildi ve müşterilerin, müşteri iletişim merkezini aramasına gerek kalmaksızın, bir çok işlemi cep şube üzerinden gerçekleştirebilme imkanı sağlandı. Ayrıca katılımcıların fon performanslarını, altın ve BİST gibi sektör dışı finansal araçlarla da kıyaslayabilmek mümkün hale geldi."