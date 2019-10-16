VIG, A+ kredi notu ile güven tazeledi

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RAY Sigorta'nın ana hissedarı olan Vienna Insurance Group (VIG), finansal gücünü ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), VIG için verdiği istikrarlı A+ kredi derecelendirme notunu onayladı. S&P, bu olumlu değerlendirmesini şirketin geniş tabanlı ürün portföyüne, Grup şirketlerindeki sağlam prim çeşitlendirmesine ve şirketin Avusturya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerindeki piyasa liderliğine dayandırdığını açıkladı. Şirketin marka stratejisi, çok kanallı dağıtım ağının yanı sıra geniş coğrafi ve faaliyet alanı çeşitliliğinin büyük rol oynadığını belirten derecelendirme kuruluşu, VIG'nin eşdeğerlerine kıyasla istikrarlı ve tutarlı devam eden pozitif faaliyet performansının da altını çizdi. S&P ayrıca, VIG'nin güçlü sermaye yeterliliği ile %239'luk bir orana dayanan sağlam ödeme gücünü özellikle vurguladı.Sigortacılık sisteminin temelinde 'güven' olduğunu ve bir sigorta şirketinin tek önemli sermayesinin bu kavram üzerine kurulduğunu ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, VIG gibi köklü bir kurumun desteğine sahip olmanın kendilerine sektörde önemli bir yetkinlik ve hareket alanı sağladığını söyledi. "En güvenilir kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P tarafından yapılan değerlendirmede de görüldüğü üzere, Ray Sigorta olarak çok büyük bir gücü temsil ediyoruz" diyen Erdoğan, "Bu sayede, müşteri ihtiyaçlarına nokta atışı yapan yenilikçi ve inovatif ürünlerimizi müşterilerimize güvenle sunuyoruz. Poliçe kesiminden hasarın ödenmesine kadar tüm süreçlerde müşterilerimizin de bu desteği hissetmesi için çabalıyoruz" şeklinde konuştu.