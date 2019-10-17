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bugün ne kadar, kaç TL? 17 Ekim gram, tam, yarım ve fiyatları anlık değişimler burada!

bugün ne kadar? Sorusu gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle son günlerde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, altın fiyatlarına da aynı şekilde yansımaya devam ediyor. Dünya piyasalarında da döviz kurlarından daha çok güven veren bir yatırım aracı olan bu sarı metalin gramı şu sıralar 281 lira civarından işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Ekim canlı gram, tam, yarım ve fiyatları burada!

Giriş Tarihi: 17.10.2019 08:41
Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 17 Ekim gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları anlık değişimler burada!

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve anlık değişimleri her gün olduğu gibi bugün de sizler için hazırladık. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik vatandaşları da bu sarı metal hakkında araştırmalar yapmaya itiyor. Dünya piyasalarında ve ekonomi uzmanlarına göre yatırım aracı olarak şu dönemde döviz kurlarından daha iyi bir tercih olduğu belirtilen altının gramı bugün 281 lira civarında işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte 17 Ekim gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 17 EKİM

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra gram altın fiyatlarına olan talep de arttı. Gram altın 282.79 TL'den alınırken 282.90 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 455.10 TL'den alınan çeyrek altın 465.41 TL'den satılıyor. Çeyrek altın ülkemizde bir numaralı birikim aracıdır, yastık altı altınlarının çoğu da çeyrek altındır.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Ülkemizde yatırım ve hediyeleşme amacıyla tercih edilen yarım altın, bugün 919.97 liradan işlem görüyor.

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