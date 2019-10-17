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El yakan komisyonlarına fren!

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019
El yakan banka komisyonlarına fren!
Hükümet, tüketicinin korunması, ticaretin kolay yapılması için destek adımlarını sürdürürken bu yılın ilk 8 ayında ücret, komisyon, hizmet gelirlerinden 30 milyar liraya yakın gelir elde eden bankalara fren geldi. Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye işyerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı. Binlerce esnaf, şirketi yakından ilgilendiren karar, 1 Kasım 2019'dan itibaren geçerli olacak. Yapılan düzenlemeyle 2.5 milyon esnafın POS yükü de azalacak.
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El yakan banka komisyonlarına fren!
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