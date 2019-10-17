El yakan banka komisyonlarına fren!

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, tüketicinin korunması, ticaretin kolay yapılması için destek adımlarını sürdürürken bu yılın ilk 8 ayında ücret, komisyon, hizmet gelirlerinden 30 milyar liraya yakın gelir elde eden bankalara fren geldi. Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye işyerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı. Binlerce esnaf, şirketi yakından ilgilendiren karar, 1 Kasım 2019'dan itibaren geçerli olacak. Yapılan düzenlemeyle 2.5 milyon esnafın POS yükü de azalacak.