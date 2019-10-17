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Ortak açıklamadan sonra dolarda son dakika gelişmesi! 18 Ekim bugün ne kadar oldu? Başlangıç...

Ortak açıklamadan sonra yaşanan son dakika gelişmelerinden sonra düşüyor! Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sağlanan mütabakatın ardından 18 Ekim Cuma dolar ne kadar sorusu en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Barış Pınarı Operasyonu ve dünya genelinde yürütülen diplomatik ilişkilerin etkisiyle dolar, haftabaşından bu yana dalgalı bir şekilde ilerliyordu. Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'yi kabulü ve görüşmelerden sonra düşmeye başladı. Gece yapılan ortak açıklama ile birlikte düşüş de arttı. Arama motoru Google'da en çok araştırılacak konular arasında dolar ne kadar ilk sıralarda...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 07:32
Ortak açıklamadan sonra dolarda son dakika gelişmesi! 18 Ekim dolar bugün ne kadar oldu? Başlangıç...

Ekonomi konusunda ilgili olan vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren 18 Ekim dolar ne kadar? sorusunun cevabını araştırıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik bir zafer elde etmesiyle birlikte terör örgütü YPG, güvenli bölgenin gerisine çekilecek. Bu gelişmelerden sonra doların nasıl bir pozisyon alacağı merak ediliyordu, açıklamaların ardından yüzde 2 değer kaybeden dolar/TL 5.8168'e kadar geriledi. 22:15'te ise dolar 5,8350'ten işlem gördü.

18 EKİM DOLAR FİYATLARI / DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar 18 Ekim Cuma günü, anlık olarak 5.8184 TL üzerinden işlem görüyor. Önceki kapanış durumu ise 5.8312 olarak dikkat çekiyor.

ALIŞ: 5.8139

SATIŞ: 5,8208

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