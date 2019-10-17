Ortak açıklamadan sonra dolarda son dakika gelişmesi! 18 Ekim dolar bugün ne kadar oldu? Başlangıç...

Ekonomi konusunda ilgili olan vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren 18 Ekim dolar ne kadar? sorusunun cevabını araştırıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik bir zafer elde etmesiyle birlikte terör örgütü YPG, güvenli bölgenin gerisine çekilecek. Bu gelişmelerden sonra doların nasıl bir pozisyon alacağı merak ediliyordu, açıklamaların ardından yüzde 2 değer kaybeden dolar/TL 5.8168'e kadar geriledi. 22:15'te ise dolar 5,8350'ten işlem gördü.

18 EKİM DOLAR FİYATLARI / DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar 18 Ekim Cuma günü, anlık olarak 5.8184 TL üzerinden işlem görüyor. Önceki kapanış durumu ise 5.8312 olarak dikkat çekiyor.

ALIŞ: 5.8139

SATIŞ: 5,8208

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