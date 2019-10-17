Son dakika: Dolar ne kadar oldu? 17 Ekim Dolar kuru ve Euro alış ve satış fiyatı ne kadar?

Dolar fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Beştepe'de Türkiye ve ABD heyetinin görüşmesi sona erdikten sonra piyasalar yeniden hareketlendi. Haftanın dördüncü günde dolarda hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşlar "Dolar bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırırken canlı dolar fiyatları da yatırımcılarında merak ettiği konu oldu. Peki, 17 Ekim dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL?

DOLAR KURU NE KADAR? 17 EKİM

İşte son dakika dolar euro fiyatlarına ilişkin detaylar;

Dolar fiyatları daha öncesinde 5.94'ü görürken, 17 Ekim Perşembe 5.86 hemen ardından 5.83'e kadar geriledi.

17 Ekim dolar fiyatı şuanda alış 5,8339'dan işlem görürken satış 5,8370 oldu.

EURO BUGÜN NE KADAR? 17 EKİM

Euro fiyatları ise da öncesinde 6.52'den işlem görürken 17 Ekim Perşembe günü Euro alış 6,4964 satış ise 6,5002 oldu.