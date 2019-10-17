VakıfBank’tan yerli traktöre destek

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VakıfBank, otomotivde yerli üretime destek olan kredi kampanyasına traktörü de ekledi. Bankadan yapılan açıklamada, "Yüzde 0.49 - 0.69 oranlı düşük faizli traktör kredisi, anlaşmalı markalardan 0 kilometre alımlarında geçerli olacak. Kampanya ile çiftçiye 5 yıl vade ve hasatta ödeme imkânı da sunulacak" denildi. Buna göre, anlaşmalı markalardan 0 km traktör alımlarında 0.49 - 0.69 bandında değişen faiz oranı uygulanacak. 100 bin TL üst limitli traktör kredisi 5 yıl vadeli yılda bir ödemeli olacak. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, "Banka olarak değer üreten, bunu da yerli kaynak kullanımıyla sağlayan her kesimin yanındayız. Yılda bir kez ödeme imkânı sunduğumuz çiftçiler, kredi ödemelerini hasat zamanlarına göre ayarlayabilecek" dedi.