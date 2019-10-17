Volkswagen'in Manisa'da planladığı fabrika yatırımını ertelediği iddiası

Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, otomotiv devi Volkswagen'ın yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ertelediğini duyurdu.

Gazetenin, şirketin yönetim kurulu ve teftiş kurulundan kaynaklara dayandırdığı haberde, daha düşük maliyet, daha fazla ciro imkanı gibi nedenlerden dolayı iki kurulda da Türkiye seçeneğinin öne çıktığı ancak Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan askeri harekatın durumu tamamen değiştirdiği ve 'Bu koşullar altında Türkiye için oylama yapılamayacağı' görüşünün ağır bastığı kaydedildi.

Volkswagen'ın yeni fabrikasını kurma kararı Manisa'da büyük sevince neden olurken yatırımın ertelenmesi haberi de hayal kırıklığı yarattı. Konuyla ilgili şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirten Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, haberin doğru olduğuna inanmak istemediklerini kaydetti. 1.3 milyar euroluk dev yatırım için Türkiye'yi tercih eden Volkswagen'in Manisa'da kurmayı planladığı fabrikada 5 bin kişiyi istihdam edeceğini söyleyen Aloğlu, yatırımın ertelenmesinin yanlış olduğunu dile getirerek, "Biz bu iptal kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Şirketten henüz bir açıklama yapılmadı. Ama dedikodusu bile hoş değil. Volkswagen Manisa'da bir şirket kurmuştur. Tahminlerimize göre Suriye politikası nedeniyle böyle bir haber duyuruldu. Oysa ki Manisa ticarete açık bir şehir. Böyle bir işgücü başka bir yerde bulamazlar. Ticarete siyaset sokmasınlar. Manisa yatırıma hazır bekliyor" dedi.