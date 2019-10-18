82 milyon için destek bütçesi

Türkiye, 2020'ye değişim sürecini omuzlayacak, öğrenciden emekliye, çiftçiden reel sektöre, iş arayandan yatırımcıya 82 milyona hizmet bütçesiyle giriyor. Yeni sistemin ikinci bütçesinde emekli, yaşlı, geliri düşük olanlar, kamu çalışanları, işçi hakları korundu. Kamuya 60 bin personel alınacak, milyonlarca öğrenciye 12.5 milyar lirası burs ve kredi olmak üzere 26.4 milyar liralık nakdi ve ayni destek sağlanacak. Reel sektöre 44.5 milyar liralık destek verilecek. Çiftçilere Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal kredilerle verilen destek tutarı 4.2 milyar liraya, esnaf için Halk Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilere faiz desteği de 2.2 milyar liraya çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan bütçe görüşmeleri öncesi flaş açıklamalar

ADALETLİ PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, dün Meclis'e gönderilen 2020 bütçesine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ağbal, bütçenin dengelenme sürecinde elde edilen kazanımların korunması, geliştirilmesi, üretim odaklı büyümeyle adaletli paylaşımı, vatandaşa hizmeti esas aldığını söyledi.

Bütçedeki giderlerin yüzde 88'i doğrudan doğruya vatandaşlara hizmet, ülke kalkınmasına destek olacak alanlarda harcanacak. Bütçenin yüzde 16.1'i eğitime, yüzde 11.3'ü sağlığa ayrıldı. Faiz harcamalarının bütçe giderleri içindeki oranı yüzde 12 civarında kalacak. 2020'de yüzde 5 büyüme, yüzde 8.5 enflasyon ve istihdamda 1 milyon 52 bin artışı öngörülüyor. Öğrencilere eğitim desteği olarak toplam 26.4 milyar lira ayrılırken, bunun 12.5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak. Üniversitelere aktarılacak tutar da 50.7 milyar liraya ulaşacak. Sosyal harcamalar için ayrılan kaynak miktarı 69.5 milyar liraya çıktı. Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanmaları için sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferleri 13.4 milyar liraya yükseltildi.

2020 yılı bütçe kanunu teklifi açıklandı

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLECEK

Tarımsal destekleme programları için ayrılan kaynak bu yıla göre yüzde 36.6 artırıldı, miktar 33.4 milyar liraya çıkarıldı. Çiftçiler için Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal kredilere verilen faiz desteği tutarı yüzde 23 artırılarak 4.2 milyar liraya yükseltildi.



KAMUYA 60 BİN PERSONEL

Kamu çalışanları ve emeklilerin gelirlerinin artırılarak enflasyon karşısında ezdirilmemesi temel prensip olacak. Katılımcı sayısı 6.8 milyon kişiye, devlet katkısıyla birlikte fon tutarı 108.8 milyar liraya oluşan BES'e 5.1 milyar lira katkı verilecek. Bütçeden kamu personeline 333.9 milyar lira, emekli aylıkları için 365.9 milyar lira kaynak ayrıldı. Kamuya 60 bin yeni personel alınacak. İhtiyaçlar çerçevesinde yıl içinde bu hususta gerekli çalışmalar ayrıca yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının toplam 88.5 milyar lira kamu yatırımı gerçekleştirmesi öngörüldü.



REEL SEKTÖRE BÜYÜK DESTEK

Son yıllarda önemli ölçüde artan reel sektör destekleri gelecek yıl da devam edecek, özel sektör eliyle büyüme stratejisi sürdürülecek. Bu kesime yapılan destekler için bütçeden 44.5 milyar lira aktarılacak. İhracatçıların rekabet gücünü artırmak amacıyla bütçeden destekler 3.8 milyar liraya çıkarıldı.



BARIŞ HAREKÂTI İÇİN KAYNAK VAR

Savunma ve güvenlik için bütçeden ayrılan tutar 141.1 milyar lira oldu. Barış Pınarı Harekâtı için gereken kaynağa dair bir soruyu yanıtlayan Bakan Ağbal, "Şu anda yürütülen operasyon da dahil olmak üzere savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyacı olan her türlü kaynak hem bütçede öngörüldü, hem ilave ihtiyaç gerekirse bu ihtiyacı karşılayacak ekonomik ve bütçe gücümüz var. Mehmetçiğimizin askerimizin silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü kaynağı sağlamamıza imkân verecek ölçüde" diye konuştu.