Bosna AB’ye gümrüksüz giriş kapısı olacak

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Deneği (MÜSİAD) tarafından 23 yıldır aralıksız yapılan Uluslararası İş Forumu (International Business Forum-IBF) Bosna Hersek'in başkenti Saray Bosna'da gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un da katıldığı etkinlikte MÜSİAD Bosna Hersek temsilciliği de açıldı. Bosna Hersek'in AB ülkeleri ile gümrüksüz ticaret anlaşmalarının olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, Bosna'nın iş dünyası için AB'ye ticarette gümrüksüz giriş kapısı olabileceği vurgulandı.IBF Başkanı Erol Yarar, bu etkinliği 23 yıldır aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Bosna Hersek'in gıda ve tarımda zirve ülkesi olabileceğini düşünüyorum" dedi.İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Bosna Hersek ile 2018'de gerçekleşen 660 milyon dolarlık ticaret hacminin rahatlıkla 1 milyar dolara çıkarılabileceğinin potansiyeli olduğunu söyledi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise, Bosna'nın iş insanlarına büyük ayrıcalık sunacağını belirterek, "Bosna Hersek'in de Türk iş insanlarının gümrüksüz ticaret yapabilmesi için AB'ye açılan kapısı olduğunu düşünüyoruz" dedi. Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç, son yıllarda Bosna Hersek'e yatırım yapan işadamlarından yüzde 84'ünün memnun olduğunun altını çizdi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere karşı çok hassas davrandığına vurgu yaparak, "Biz dün 20 sivilimizi kaybettik. Dünya basını bunu hiç görmedi. İş insanları olarak doğruları anlatma görevi size düşüyor" dedi. ABD'nin Barış Pınarı Harekâtıyla alakalı yaptırım karşılığına da değinen Bakan Pekcan, Türk ekonomisinin sağlam temellere sahip olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin kendi dinamikleri kendine yeter. Avrupa Birliği'ni arkasından sürüklemeye de yeter" mesajı verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Türkiye'nin balkan coğrafyasındaki yatırımlarının 1.5 milyar doları aştığını bildirdi.