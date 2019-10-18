Çin’de 5G’yle ameliyat

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Mobıl iletişimde 'Geldi, geliyor' denilen 5G Çin'de başladı. Turkuvaz Dergi Grubu tarafından Türkçe olarak yayımlanan China Today dergisinin son sayısında yer alan haberde, Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın üç büyük telekom şirketi China Mobile, China Telecom ve China Unicom'un yanı sıra China Broadcasting Network Corp.'a ilk ticari lisansları verdiği belirtildi. Haberde 5G ağların Çin'in birçok eyaletinde deneme aşamasında olduğu, telefon üreticilerinin yeni teknolojiyle ilgili modellerini piyasaya sunduğu anlatılırken, "Şubat ayında dünyanın ilk katlanabilir YZ telefonu olan Huawei'nin Mate X'i Barselona, İspanya'da görücüye çıktı. Bunu ZTE, OPPO ve Xiaomi gibi diğer Çinli markaların ürünleri izledi" denildi. Habere göre, Fujian Tıp Üniversitesi'ne bağlı Mengchao Hepatobiliyer Hastanesi ve Pekin merkezli Çin HKO Genel Hastanesi'nde, 5G destekli teknoloji kullanarak dünyanın ilk uzaktan ameliyatı gerçekleştirildi. Bu, birden çok yerde bulunan Çinli doktorların 5G ağıyla hayata geçirdiği ilk işbirliğiydi. 5G teknolojisi, Çin'de yaygınlaştıkça tıbbi teşhis ve tedavide giderek daha faza kullanılacak.ağların yüksek bağlanırlığı ve düşük gecikme süresi, insanların yaşamında ve sosyoekonomik gelişiminde muazzam bir etkiye yol açacak. 5G teknolojisinin Çin'de ticari olarak uygulanması, 2020-2025 yılları arasında doğrudan 10.6 trilyon yuanlık ekonomik çıktı ve üç milyondan fazla iş yaratacak.