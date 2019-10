Dijitalleşen bankaları dönüşüm korkutmuyor

BUGÜN NELER OLDU

Bankalarda dijital işlem yapan müşteri sayısı uzun süre önce banka şubesini geçti. Şimdi veri tabanlı iş modelini her banka iş süreçlerine entegre etmeye çalışıyor. İş Bankası'ndaki dijital dönüşümün organizasyonel modeller ve İK uygulamaları üzerindeki etkisini ve sürecin hikayesini Genel Müdür Yardımcısı Burak Seyrek anlattı.Seyrek, "20 yıl önce dijital kanalların payı yüzde 15 iken şubelerimize 3.5 milyon müşteri geliyordu. Şimdi bu oran yüzde 90'ı aştı, ama halen 3 milyon müşteri geliyor" şeklinde sunduğu çarpıcı rakamla yeni gelen her müşterinin büyük oranda dijital servislerden kullanıldığının altını çizdi.Bankacılığın dilinin değişmesine sebep olan teknolojik gelişmelerin altını çizen Seyrek, Endüstri 4.0, Bankacılık 5.0, yapay zekâ, çevik uygulamalar, big data, blockchain gibi kavramlarla artık bankacılıkta çarpıcı değişimler yaşattığını da belirtti.Seyrek şu bilgileri verdi: "Bankacılık sektörü klasik kâğıda ve operasyona dayalı bankacılıktan, müşteri ihtiyaç ve deneyim merkezine evrilecek. İş Bankası'nda dijital kanallardan yapılan işlem oranı yüzde 90'ı aştı. Eylül ayı sonunda yalnızca İşCep'in payı yüzde 58'e geldi. Bankamatiklerin oranı yüzde 16 düzeyinde. Şubelerin ise bankacılık işlemlerindeki payı yüzde 10'un altına inmiş durumda. Halen kapımızdan her ay 3 milyon müşteri girmeye devam ediyor. Ancak bankacılıktaki veya hizmet sektöründeki yüz yüze temas, insan odaklı temas devam edecek."İş Bankası'nda şu anda "İşletme Bankacılığı", "Yapay Zekâ", "Operasyon Merkezi" ve "Bireysel Bankacılık" olmak üzere dört alanda Çevik Yönetim modelinin söz konusu olduğunu belirten Seyrek, "Bu dört atölyede şubeler, bilgi teknolojileri ve farklı ama birbirini tamamlayıcı teknik iş disiplinlerinden gelen yaklaşık 250 kişi çalışıyor. Seyrek, 1.5 yıla kadar 15 alanı daha bu çalışma ortamına dönüştürmeyi planladıklarını ifade etti. Dijital eğitim uygulamaları alanında da "İş'te Gerçeklik" ve "İşGame" öğrenme uygulamalarını hayata geçirdiklerini söyleyen Seyrek, bu uygulamalarla uluslararası ödül programlarından olan Brandon Hall Human Capital Management Excellence'de iki altın ödül aldıklarını da belirtti.