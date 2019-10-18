Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Enver Cenk Şahin'e destek

'ndan 'e destek

Mevlüt , 'na destek verdiği paylaşımdan sonra Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan futbolcu 'i destek amacıyla telefonla aradı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 18.10.2019 20:14 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 20:15

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu telefonda görüştüğü Şahin'e, Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

Futbolcu Şahin, Instagram hesabından geçen hafta, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle" şeklinde paylaşım yaparak, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na desteğini bildirmişti.

St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Şahin'in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtilmiş, bu kararın alınma gerekçesi olarak da kulübün değerlerine aykırı davranışın olması ve oyuncunun korunması gösterilmişti. Enver Cenk Şahin'e başka takımda antrenman yapma ve takım aramasına izin verildiği kaydedilmişti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Enver Cenk Şahin'e destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN