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Son dakika haberi: Türkiye - ABD anlaşması sonrası sert düştü! 18 Ekim dolar alış ve satış fiyatı bugün ne kadar oldu?

Dün geceki ortak açıklamadan sonra yaşanan son dakika gelişmeleriyle düşüyor! Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sağlanan mütabakatın ardından 18 Ekim Cuma dolar ne kadar sorusu en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Barış Pınarı Operasyonu ve dünya genelinde yürütülen diplomatik ilişkilerin etkisiyle dolar, haftabaşından bu yana dalgalı bir şekilde ilerliyordu. Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'yi kabulü ve görüşmelerden sonra düşmeye başladı. Gece yapılan ortak açıklama ile birlikte düşüş de arttı. Arama motoru Google'da en çok araştırılacak konular arasında dolar ne kadar ilk sıralarda...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 09:10
Son dakika haberi: Türkiye - ABD anlaşması sonrası dolar sert düştü! 18 Ekim dolar alış ve satış fiyatı bugün ne kadar oldu?

Ekonomi konusunda ilgili olan vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren 18 Ekim dolar ne kadar? sorusunun cevabını araştırıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik bir zafer elde etmesiyle birlikte terör örgütü YPG, güvenli bölgenin gerisine çekilecek. Bu gelişmelerden sonra doların nasıl bir pozisyon alacağı merak ediliyordu, açıklamaların ardından yüzde 2 değer kaybeden dolar/TL 5.8168'e kadar geriledi. 22:15'te ise dolar 5,8350'ten işlem gördü.

18 EKİM DOLAR FİYATLARI / DOLAR BUGÜN NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7880 liradan, avro 6,4380 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7860 liradan alınan dolar, 5,7880 liradan satılıyor. 6,4360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4380 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8850 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5540 lira olmuştu.

ALIŞ: 5.8139

SATIŞ: 5,8208

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