Son dakika haberi: Türkiye - ABD anlaşması sonrası dolar sert düştü! 18 Ekim dolar alış ve satış fiyatı bugün ne kadar oldu?

Ekonomi konusunda ilgili olan vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren 18 Ekim dolar ne kadar? sorusunun cevabını araştırıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik bir zafer elde etmesiyle birlikte terör örgütü YPG, güvenli bölgenin gerisine çekilecek. Bu gelişmelerden sonra doların nasıl bir pozisyon alacağı merak ediliyordu, açıklamaların ardından yüzde 2 değer kaybeden dolar/TL 5.8168'e kadar geriledi. 22:15'te ise dolar 5,8350'ten işlem gördü.

18 EKİM DOLAR FİYATLARI / DOLAR BUGÜN NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7880 liradan, avro 6,4380 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7860 liradan alınan dolar, 5,7880 liradan satılıyor. 6,4360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4380 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8850 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5540 lira olmuştu.

ALIŞ: 5.8139

SATIŞ: 5,8208

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