Savunmada gerekli tedbirleri aldık

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ABD'nin yanı sıra Barış Pınarı Harekâtı'na karşı çıkan birçok Avrupa ülkesinden silah satmama tehdidi gelirken, Türkiye ambargoya kendi ürettiği yerli silahlarla meydan okuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), harekatta büyük ölçüde yerli ve milli ürünleri kullanırken, savunma sanayisine yönelik ambargolar için alternatif kaynak ve yerli üretim konularında da tedbirler artırıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin bütün paydaşlarıyla başkanlık, vakıf şirketleri, özel sektör firmaları, ilgili kamu kurumları, araştırma merkezleri, üniversiteler ve teknoparklarla, her zaman olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı'nda da silahlı kuvvetlerin yanında olduğunu söyledi. Demir, şöyle konuştu: "Helikopterimizden insansız hava araçlarımıza, akıllı mühimmatlardan füzelere, piyade tüfeğinden zırhlı araçlarımıza ve elektronik harp sistemlerimize varıncaya kadar Mehmetçik'in sahada ihtiyaç duyduğu ve kullandığı sistemler çok büyük oranda yerli ve millidir. Türk mühendislerinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerdir."Demir, Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında bazı ülkelerden gelen ambargo, silah satış yasağı gibi kararlarla ilgili analizler yaptıklarını söyledi. Demir, "Alternatif kaynak ve yerli üretim gibi konular da dahil gerekli tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Bu operasyon ve bazı ülkelerden gelen bu sesler, savunma sanayisinde son yıllardaki yerlileştirme çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, haklı olduğumuz bu yoldan dönmeyecek, tam bağımsız savunma sanayisi kuracağız" dedi.