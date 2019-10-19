Abdullah Kiğılı Exclusive Cut İzmir Hiltown AVM’de kapılarını açtı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kiğılı, yurt içindeki mağazalar zincirine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'de 225 mağazası ve yurt dışında 20 ülkede 98 satış noktası bulunan marka, İzmir Karşıyaka'da yer alan Hiltown'da mağaza açtı. Kiğılı, Abdullah Kiğılı Exclusive Cut Hiltown mağazasında birbirinden şık koleksiyonlarını moda tutkunlarıyla buluşturacak.

PINAR KARŞIYAKA'DAN ANLAMLI ZİYARET

Karşıyakalıların beğenisine sunulan yeni mağazanın açılışı töreni, Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca ve takımının katılımıyla gerçekleşti. Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem,mağaza açılışında yaptığı konuşmada, "Ürün odaklı değil, müşteri odaklı yapılanma bilinciyle vizyonumuzu genişletmeye ve sektöre değer katmaya devam ediyoruz. İzmir'deki yatırımlarımızı 11. mağazamızla büyüterek, İzmirlilerin taleplerine ve beklentisine yanıt veriyoruz. Çok yakında İzmir İstinye Park AVM'de de bir mağaza açılışımız olacak. Karşıyaka Spor Kulübü ile yaptığımız sponsorluk anlaşmasının ardından yeni projeler sunmaya hazırlanıyoruz. Bu vesileyle açılışımızda bizi yalnız bırakmayan değerli kulübümüze teşekkürlerimi sunar, sezonda da başarılarının devamını dilerim." diye konuştu.